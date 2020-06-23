Милли Меджлис рассмотрит на внеочередном заседании 16 вопросов

На обсуждение внеочередного заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 25 июня, включены нижеследующие проекты, сообщает Day.Az со ссылкой на парламент Азербайджана.

Это законопроекты о поправках:

- в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение);

- в закон "О государственной пошлине" (третье чтение);

- в закон "Об административном контроле над работой муниципалитетов" (второе чтение);

- в закон "Об исполнителях" (второе чтение);

- в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

- в Кодекс об исполнении наказаний (второе чтение);

- в Уголовный кодекс (второе чтение);

- в Кодекс об административных нарушениях (второе чтение);

- в закон "О телекоммуникациях" ( второе чтение);

- в Налоговый кодекс (первое чтение);

- в закон "О нотариате" (первое чтение);

- в закон "О социальном страховании" (первое чтение);

- в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге и землеустройстве" (первое чтение);

- в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение);

- в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах) (первое чтение);

- в закон "О грантах" (первое чтение).