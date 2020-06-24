Международное право против признания т.н. "геноцида армян", и азербайджанские юристы могут это доказать

В Турции создается комитет для расследования событий 1915 года. Об этом написали во вторник турецкие СМИ. Комитет создается под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, хотя структура, как сообщается, не будет иметь прямой связи с правительством Турции.

Создание такого комитета назрело давно. Сто лет мировое армянство последовательно формирует антитурецкую повестку мировой политики, добиваясь продвижения мифа о "полуторамиллионе жертв". С попеременным успехом. В разные периоды, при удобном армянской стороне раскладе на политической арене этот миф начинает педалироваться и продвигаться. Уже более сорока стран, включая державы, признали армянскую версию событий 1915 года в Османской Турции. Несет ли это какие-то последствия для Анкары? Турецкая сторона до сих пор утверждала, что нет. Но, как известно из биологии и как мы можем наблюдать на примере нынешней пандемии, зловредный крошечный вирус может создать очень большие проблемы, если не начать с ним вовремя бороться.

Последней каплей стало признание так называемого "геноцида" Конгрессом США в конце прошлого года. После чего в Турции начали осознавать, что историческая правда в современном мире не является ценностью и необходимо заняться вопросом противодействия армянской лжи.

По мнению заведующего кафедрой криминалистики и судебной экспертизы юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Кямиля Салимова, проблема в том, что Турция до настоящего времени отдавала предпочтение в вопросе "геноцида" историческим фактам. И не понимала, что армянская диаспора давно использует международно-правовые механизмы для достижения своей цели. Соответствующий механизм противодействия с турецкой стороны не был выработан, в то время как армянством этот механизм прорабатывается уже более 15 лет.

Эту работу со стороны международного армянского академического сообщества возглавлял доктор юридических наук Ю.Барсегов. Он впервые разработал международно-правовой механизм признания "геноцида армян" - концепцию "О путях и способах привлечь к ответственности Турцию за преступление - геноцид".

В противовес ему с нашей, то есть с азербайджанской стороны был разработан механизм противодействия признанию "геноцида армян". Уже в 2011 году нами была подготовлена концепция противодействия международно-правовому признанию "геноцида". Разработанный механизм состоит из 4 базовых направлений, и каждое направление имеет подгруппы. Нами на основании международного права и международных правовых политологических отношений прописаны вопросы противодействия признанию.

Концепция была обсуждена в НАНА с участием соответствующих государственных органов. Главной задачей была разработка международно-правовых и политических аспектов непризнания "геноцида армян" и соответствующего плана мероприятий. Мы обосновали тот факт, что разработка такого механизма имеет сегодня важное значение не только для Турции, но и для Азербайджана.

Сегодня вопрос настолько актуализировался, что впервые в Турции на уровне президента был создан комитет. Если его возглавляет глава государства, значит, речь идет о проблеме национальной безопасности. А вопрос национальной безопасности Турции непосредственно связан в безопасностью Азербайджана.

В Армении недавно принята новая концепция национальной безопасности, содержащая угрозы для Азербайджана. Национальная армянская концепция признания "геноцида" была утверждена в 2013 году. Ею поставлены в том числе три стратегические задачи. Первая - признание "независимости" оккупированного Карабаха, вторая - открытие границ с Турцией, третья - психологическое обоснование противодействия азербайджанской армии на случай, если она предпримет силовые меры по освобождению оккупированных территорий.

Чтобы противостоять этой деятельности армянства, необходимо создать международную рабочую группу.

Мы рассматривали этот вопрос во Фрайбурге, в Институте зарубежного и международного уголовного права им. Макса Планка. Это учреждение является экспертом в ЕС по вопросам применения международного правового законодательства. Вопрос "геноцида" мы как раз обсуждали в этом институте. Нас тогда поддержали немецкие и французские ученые.

Предложенный нами механизм содержит в общей сложности 14 направлений, вытекающих из международного права, прецедентного права, англо-саксонской системы применения права, истории трибунала и так далее. А если говорить коротко: признание "геноцида армян" противоречит международному праву, и это мы должны и можем доказать.

За каждым таким решением парламентов того или иного государства ясно видны геополитические интересы, а этот факт в конечном итоге дестабилизирует международные отношения.

Один комитет на территории Турции ничего не решит. Работа должна носить международный характер. Турецкая сторона должна создать рабочую группу, состоящую из международных экспертов различных национальностей, куда должны войти и немцы, и украинцы, и русские, и другие. Заключение, которое будет дано по результатам расследования, должно быть подписано международной группой, чтобы исключить этнополитический элемент.

Считаю, что азербайджанская сторона должна обратиться к Турции и включить в состав комитета представителя Азербайджана. Но это, считаю, не должен быть историк. Это должен быть специалист в области права, потому что вопрос геноцида армян" очень специфичен.

Что же касается международного права касательно геноцидов, то могу сказать, что оно против признания "геноцида армян". С правовой точки зрения требование армян о признании "геноцида 1915 года" не имеет в своей основе никаких юридических оснований.

Конвенция "О предупреждении преступления геноцида и наказания за него" от 9 декабря 1948 года вступила в силу в 1951 году на, исходя из принципа "nullum crimen sine lege" - "нет преступления без указания на то в законе". Согласно статье XIII Конвенции, ответственность предусматривается только за те действия, которые были совершены уже после вступления в силу Конвенции, то есть, после 1951 года.

Принцип nullum crimen sine lege был также закреплен в Римском Статуте Международного уголовного суда 1998 года. Статья 24 "Отсутствие обратной силы rationepersonae гласит: "Лицо не подлежит уголовной ответственности в соответствии с настоящим Статутом за деяния до вступления статута в силу". То есть события 1915 года в Османской Турции нельзя квалифицировать как "геноцид армян".

Одним словом, международное право против армянской затеи. И мы, повторю, можем это доказать и докажем.

Лейла Таривердиева