Задержаны должностные лица ИВ Абшеронского района

Генеральная прокуратура распространила заявление о проведенной в Абшеронском районе спецоперации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были расследованы поступившие на горячую линию "161" Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре жалобы на незаконные действия должностных лиц Исполнительной власти Абшеронского района.

Были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия, которые помогли установить, что заведующий отделом архитектуры и строительства ИВ Абшеронского района Акиф Алиев пообещал гражданам, что под его покровительством и прикрытием они смогут провести строительство. И это несмотря на то, что не был подготовлен проект строительства, не было сделано официальных запросов на получение разрешения на строительство в ИВ района, не было проведено оформление необходимой документации.

При посредничестве начальника отдела жилищного строительства, производства, эксплуатации и ремонта Мурада Ахмедова, он получил взятку в размере 3 тысяч манатов, а затем заявил гражданину, что в ходе строительных работ участок строительства увеличился и потребовал от него еще взятку в размере 1,5 тысячи манатов. В последствии он разделили эти деньги с посредником.

23 июня 2020 года Акиф Алиев был задержан в качестве обвиняемого по статье 311.2 (получение взятки) и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Следствие установило, что Мурад Ахмедов, сказал гражданину, что он близок к Акифу Алиеву и может внести изменения в эскизный проект в участок нежилых помещений площадью в 96 кв. метров жилого комплекса AAAF Park. Для этого М. Ахмедов предложил гражданину дать взятку в размере 2,5 тысячи манатов.

В ходе получения 1 тысячи манатов в качестве взятки 20 июня Мурад Ахмедов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией. Ему были предъявлены обвинения по различным статьям УК Азербайджана и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Отметим, что в настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц.