Анкара может объединиться с Москвой для противодействия армянскому лобби

"Армянский вопрос становится одним из ключевых в выстраивании нового миропорядка" - такого рода глобалистские тезисы, выпячивающие вселенскую роль армянства, все чаще в последнее время фигурируют в армянских СМИ.

Дело в том, что армянство в реализации своих целей делает ставку не столько на свое государство-офис со столицей в Ереване, сколько на влиятельную армянскую диаспору, пролезшую в систему государственного управления, финансового и информационного обеспечения ведущих стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Согласно армянской модели "покорения мира", армянские адепты сначала прогрызают каркас власти могущественных государств мира, а потом, маневрируя доступом к управлению и полученными в чужой стране ресурсами, переподчиняют и перераспределяют их на интересы армянства.

Одна из наиболее острых и опасных форм поглощения страны армянским влиянием наблюдается в России, высоких позиций армянские лоббисты достигли также в США и ряде стран Европы, и даже в Турции присутствует сильное армянское лобби, представители которого, удобно устроившись в этой "враждебной" стране, вплоть до парламента и СМИ, продолжают кричать о "притеснениях" и "геноциде".

И вот наконец в Анкаре среагировали на массированные атаки армянского лобби, проявляющиеся не только извне, но и и на внутреннем уровне, и направленные на подрыв национальной безопасности Турции.

На прошлой неделе состоялось заседание Высшего консультативного совета при президенте Турции, в ходе которого обсуждались методы борьбы с армянским лобби. Кроме того, в Турции решили создать комитет для расследования событий 1915 года, который возглавит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как известно, Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но власти Армении всячески отвергают эти предложения, поскольку тогда вскроется историческая правда. Не исключено, что мера ответственности армянских провокаторов, работавших во вред Турции изнутри этого государства в годы Первой мировой войны, полностью перевернет восприятие тех событий.

Поэтому армяне архивы никогда не откроют, и играют на опережение, ведут информационную войну против Турции.

В армянских СМИ пишут: "Анкара ощутила реальную угрозу со стороны армянского народа!". Только не народа, как такового, а со стороны влиятельной армянской мировой этнокорпорации, одержимой опасными идеями территориальных притязаний и бредовыми планами по переделу мира.

Армянские клептократы всерьез преследуют цель создания мифической "великой Армении".

Они слепили карту, указав на ней территории, которые якобы ранее входили в состав несуществовавшего государства, сами в это поверили, и теперь намерены следовать плану проворачивания самой большой аферы 21 века - создания государства "Великой Армении". Даже тема коронавируса умирает на этом фоне.

На данном этапе в фокусе армянских интересов обозначен захват части территорий Турции. Армяне в свое время развалили СССР, чтобы на обломках этого государства заполучить азербайджанский Карабах, используя военный потенциал и политические рычаги России.

Сейчас армянство собирается провернуть вторую часть плана территориальных захватов. Благоприятные условия формируются на фоне новой большой смуты на Ближнем Востоке, ослабления России усилиями глобалистов и опасности возгорания войны в Нагорном Карабахе, которую Ереван сознательно провоцирует, отказываясь от мирных переговоров с Баку.

"Теперь настала пора других армянских регионов (под "армянскими регионами" армянские воры подразумевают земли соседних государств - Азербайджана, Турции, Грузии и даже России - авт), и турецкое руководство ощущает приближение этого момента всеми фибрами души. Турецкое руководство понимает, что Россия утеряла влияние на Армению и армянскую диаспору, она не только не может подавить восстание прав армян, но и в какой-то момент может отказаться от пролонгирования русско-турецких договоров, чтобы окончательно не утерять регион", - пишут армянские СМИ.

Российское руководство действительно утратило влияние на армянскую диаспору. Сначала определенные силы в Москве взращивали этого монстра - "армянское лобби" - в своих интересах, но не учли ментальных характеристик этого этноса, в результате сегодня армянское лобби поработило своих создателей и грозит государственным интересам России.

Однако в связи с инициативой Эрдогана начать процесс противодействия армянскому лобби, армянство изрядно встревожено, особенно тем, что Анкара может объединить усилия с Москвой на этом направлении.

"Можно предполагать, что новый орган, созданный Эрдоганом, будет работать не только против армянского лобби, но и на восстановление прежней совместно с Россией политики", - пишут армянские аналитики.

Известно, что армянство всегда пыталось втянуть Россию в конфликт с Турцией. Армянские диаспоральные круги преследует цель отторжения части территорий Турции, как ранее Азербайджана, опираясь на силу российской дипломатии и российского оружия. Для этого достаточно зажечь региональный конфликт, например - армяно-азербайджанский, чтобы спровоцировать большую войну и столкнуть Анкару и Москву. С этой целью армянская "пятая колонна" в России долие годы вела работу по дестабилизации российско-турецких отношений, дважды едва не спровоцировав войну между двумя странами. Лавровская (калантаровская) дипломатия, симоньяновские СМИ, багдасаряны и проплаченные армянами соловьевы и сатановские делали все возможное, чтобы этот конфликт стал возможным. К счастью, усилиями президентов Путина и Эрдогана отношения между странами не вышли на критический уровень и поддерживаются на основе политического и экономического прагматизма.

Любопытный грузинский ракурс темы влияния армянского лобби на российскую политику предлагает кавказский ресурс Kavkazplus:

Издание утверждает: "армянские националисты реалии относительно западных границ Республики Армения признавать никак не собираются и включают Восточную Турцию в свою "великую Армению" (а заодно и грузинскую Самцхе-Джавахети - по их терминологии "Джавахк"). Более того, армянские националисты считают, что Россия обязана (!) завоевать и отдать армянам эти турецкие и грузинские территории. Сегодня Россия наконец пытается избавиться от предателей и "пятой колоны", в первую очередь, от представителей армянского лобби, иначе страна их усилиями распадется".

В этой связи взаимная поддержка Эрдогану и Путину не помешает...