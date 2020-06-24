В России требуют снести памятник фашисту Нжде

В преддверии парада Победы в Великой Отечественной войне гражданская инициатива "Стопфашизм" обратилась в мэрию Владимира с предложением очистить кладбище Владимирского централа от пустой могилы сотрудничавшего с нацистами Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна), передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Инициатива была выдвинута по итогам состоявшейся 19 июня в ИА "Росбалт" онлайн-конференции "Память о войне и войны памяти в современной России" с участием первого зампреда комитета Государственной думы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы "Стопфашизм" - председателя комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастыревой, председателя Владимирского регионального отделения Изборского клуба Димитрия Сагала и украинского журналиста и политолога Владимира Цхведиани.

В ходе онлайн-конференции были рассмотрены практические шаги по пресечению попыток героизации фашизма и нацистских пособников на территории России. Рекомендовано использовать для этого опыт привлечения общественности, который имел место при демонтаже памятной доски в честь генерала Маннергейма в Санкт-Петербурге в 2016 году и мемориальной доски в честь Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна) в Армавире в 2019 году.

Участники конференции поддержали утверждения, озвученные в статье президента Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", где отмечается: "Сегодня наша позиция остается неизменной: преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны... А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом".

Участники конференции отметили, что в то время как в Конституцию РФ предлагается поправка об обеспечении защиты исторической правды, наблюдаются попытки перенести процесс увековечивания памяти нацистов и героизации их пособников на территорию самой России.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков призвал брать пример с общественных инициатив по пресечению попыток героизации фашизма. Он особо отметил, что нужны новые законодательные акты, запрещающие фальсифицировать историю ВОВ и попытки обеления приспешников фашизма. Что необходимо более плотно законодательно регулировать эту ситуацию в условиях развернутой масштабной кампании по фальсификации истории ВОВ.

В связи с этим в обращении, подписанном членами ГИ "Стопфашизм", отмечается, что уже несколько лет пустая могила Гарегина Нжде на кладбище Владимирского централа превращена в место организации так называемых "мероприятий памяти", в которых участвуют представители армянской диаспоры города и России.

Как Нжде попал во Владимир?

Являясь одним из организаторов Армянского легиона вермахта, Нжде был схвачен советской разведкой в конце ВОВ на территории Болгарии. В ходе допросов он признал свое сотрудничество с функционерами СС. Следствием было установлено, что завербованные Нжде в Армянский легион сотни диверсантов из числа военнопленных и армянской эмигрантской молодежи участвовали в военных преступлениях на территории СССР, в частности, в карательных рейдах против еврейского населения оккупированного немцами Крыма.

Говоря об этом на конференции в ИА "Росбалт", украинский журналист и политолог Владимир Цхведиани особо отметил, что фашистские убеждения Нжде в 1930-е гг. не отрицались даже американским истеблишментом. Журналист напомнил, что за свои убеждения и симпатии к фашистам Нжде в 1936 году был выдворен из США и переехал в Германию, в центр нацистской идеологии - Мюнхен.

Также 4 мая 1945 года американский конгрессмен Фрэнк Хук представил в Конгресс США доклад о симпатиях партии дашнаков (которой принадлежали как Нжде, так и Дро) к Гитлеру и поддержке ими Холокоста.

В опубликованном докладе были приведены цитаты из дашнакской пропаганды, признававшей фашизм "подарком человечеству", "системой, подарившей новую жизнь Германии и Италии", а Холокост - "хирургическим вмешательством", призванным "искоренить ядовитый элемент".

Осужденный советским судом за военные преступления Нжде отбывал длительный срок во Владимирском централе, где и умер в 1955 году. В 1980-е гг. группа армянских националистов тайно перевезла содержимое владимирской могилы в советскую Армению, а после распада СССР останки Нжде были расчленены и захоронены в разных местах страны. Как отмечали участники онлайн-конференции, сегодня в Армении на государственном уровне создан культ Нжде, а официальная идеология оценивает период его сотрудничества с нацистами как логическое продолжение его "борьбы за независимость Армении". В центре Еревана установлен памятник Нжде, открытый с участием руководства страны.

Отмечается, что в России отношение к Нжде не изменилось. Так, в докладе МИД РФ, в трудах, изданных Минобороны РФ и ФСБ, показаны фашистская сущность идеологии цегакронизма, сотрудничество Нжде с Третьим Рейхом и его преступления на территории СССР. В рамках международной деятельности по противодействию тенденции по фальсификации истории войны и реабилитации фашизма в России неоднократно высказывалась обеспокоенность и фактом его героизации в союзной Армении.

Мемориальная табличка и пустая могила

Выступивший на конференции в ИА "Росбалт" председатель Владимирского регионального отделения Изборского клуба Димитрий Сагал напомнил, что внимание российской общественности было вновь привлечено к одиозной фигуре коллаборанта в ходе скандала в 2019 году, когда выяснилось, что мемориальная табличка Нжде установлена во дворе армянской церкви в Армавире.

Это привело к демонстративной акции местного депутата-коммуниста Виноградова, замазавшего табличку Нжде. В результате протестов армавирской общественности табличка была снесена. "Когда мы пришли к памятной доске с казаками, оказалось, что там был срочно организован ремонт", - рассказал участникам видеоконференции Сагал.

В обращении же к мэрии Владимира отмечается, что армавирская табличка не является единичным случаем героизации Нжде на российской земле. "Так, вокруг пустой могилы Нжде во Владимире несколько раз в году со стороны российской армянской диаспоры устраиваются т. н. "мероприятия памяти". При этом поминовение проводится в соответствии с языческим обрядом, которого придерживался сам Нжде.

Более того, посещение могилы Нжде включено в регулярные туры по Владимиру, организуемые для туристов из Армении и армянской диаспоры России. Членами ГИ "Стопфашизм" также установлено, что среди армянской молодежи России находит широкое распространения символика, героизирующая Нжде, и идеи его профашистской идеологии "Цегакрон", проповедующей принципы расового превосходства".

"В год, когда страна празднует 75-летие великой Победы, недопустимо закрывать глаза на то, что часть владимирской земли, малой родины голоса Победы - Левитана, превращена в место культа фашистского пособника", - говорится в обращении. "Учитывая десакрализованный статус пустой могилы, такая позиция городских властей является не проявлением терпимости, а неуважением к памяти тысяч людей, убитых и замученных в результате сотрудничества легиона Нжде с гитлеровцами, равно как и памяти миллионов павших за общую победу - как русских, так и армян", - подчеркивается в обращении. В связи с этим в порядке гражданской инициативы перед мэрией Владимира поднят вопрос о сносе пустой могилы Нжде.

Борьба за национальную самость россиян

"Россия занимает принципиальную позицию и предпринимает серьезные усилия на международном уровне по предотвращению героизации фашизма... - прокомментировал цель обращения один из его подписантов Димитрий Сагал. - Мы видим одни и те же тренды в Прибалтике, Украине, Армении. А теперь фальсификационный нарратив ВОВ пытаются навязать и внутри России - через героизацию Маннергейма, через поминовение Нжде".

"Сегодня объектом этой пропаганды является армянская молодежь в России, а завтра это будут другие нацменьшинства, а потом и вся российская общественность. Ведь эта борьба не только за абстрактную историческую правду, а за национальную самость россиян. Кого наше потомство будет воспринимать героями - Жукова или Маннергейма, Баграмяна или Нжде? От этого зависит будущее величие России. Я считаю, что в этой борьбе не может быть мелочей. Поэтому к пустой могиле Нжде во Владимире должна быть проявлена такая же принципиальность, как и в случае с установкой памятной таблички Маннергейму в Петербурге. Это будет практической реализацией той поправки о сохранении исторической памяти, за которую 1 июля мы пойдем голосовать", - констатировал Сагал.