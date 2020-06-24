Афет Гасанова: Ужесточение карантина является единственным выходом из сложившейся ситуации

Пандемия коронавируса поставила мир лицом к лицу с серьезной угрозой. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как в ряде стран вирус вновь активизировался, и вновь вводится ужесточенный карантин.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что мировой медицинской наукой вакцины против этого вируса пока не создано: "Поэтому предотвратить полностью распространение вируса невозможно, и единственный путь - это введение карантинного режима. Мы слышим много информации о том, как в борьбе с коронавирусом в зарубежных странах применяются ужесточенные меры, новые ограничения, штрафы за нарушение правил, а также о росте случаев заражения и летальных исходах, недостатках в работе органов здравоохранения, трудностях, с которыми сталкиваются люди".

По словам Гасановой, как и во всех странах мира, в Азербайджане также предпринимаются серьезные меры борьбы с коронавирусом: "Благодаря упреждающим мерам, проводимым в стране, эпидемиологическую ситуацию удалось взять под контроль. В результате политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимых мер число инфицированных людей и летальных исходов находилось на очень низкой отметке, и по этим показателям Азербайджан был одной из немногочисленных образцовых стран. Успешные результаты, которые были достигнуты в этом направлении, позволили постепенно ослабить карантинный режим. Но, к сожалению, послабления карантина были неправильно восприняты частью граждан. Неиспользование защитной маски, несоблюдение социальной дистанции и другие нарушения привели к существенному росту числа заражений и летальных исходов. В такой ситуации единственным выходом стало ужесточение карантина. Данное решение Оперативного штаба при Кабинете министров является своевременным и верным шагом. Оно нацелено на защиту здоровья людей. Считаю, что если карантинный режим не ужесточить, то ситуация обострится, и мы столкнемся с большими потерями. Поэтому граждане должны с пониманием отнестись к принятому решению, соблюдать предписанные правила и рекомендации, чтобы мы скорее избавились от этой беды и вернулись к нормальной жизни".