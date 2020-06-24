Конституционный переворот в Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал регламент, делающий необязательным его подпись при принятии парламентом страны конституционных изменений.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента РА.

Согласно конституции Армении, президент является гарантом ее исполнения. Теперь же он этого права лишился. Таким образом, Армен Саркисян окончательно превратился в свадебного генерала и номинальную фигуру в армянской власти. Никол Пашинян же сделал то, о чем мечтал в свое время Серж Саргсян - стал единоличным хозяином Армении и редактором Основного закона.

На днях парламент РА принял законопроект о внесении изменений в Конституцию 89 голосами "за". При этом никто не проголосовал против и не воздержался. Согласно проекту, предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, которые занимают должности более 12 лет. Таким образом, будет прекращен срок полномочий Грайра Товмасяна на посту председателя Конституционного суда и полномочия 3 из 9 судей КС.

Пашинян уже давно пытается сместить Товмасяна, но сделать ему это прежде не позволяла конституция. С этой целью был инициирован референдум, которому помешал коронавирус. И тогда Никол принял решение идти ва-банк - изменить конституцию без плебисцита. Теперь парламент (читай - Пашинян) может увольнять членов КС и избирать новых.

Никол торопится. Дело в том, что 7 июля Конституционный суд должен начать рассмотрение дела на основе обращения обвиняемого в свержении конституционного строя и в получении взятки в особо крупном размере Роберта Кочаряна. И Пашинян решил принять превентивные меры для того, чтобы избежать сюрпризов. Ведь КС в нынешнем составе может признать соответствующую статью Уголовного кодекса неконституционной, и тогда Кочаряна придется выпускать безо всяких залогов в два миллиарда драмов.

Еще один признак торопливости премьер-министра это то, что "Мой шаг" даже не успел определить кандидатов на места судей Конституционного суда. Как известно, окружение Пашиняна состоит из уличных горлопанов, в нем практически нет компетентных и профессиональных кадров, которые можно было бы выдвинуть на подобные посты. Но профессионализм КС, видимо, не имеет значения в сложившейся ситуации.

Пашинян торопится не по собственной инициативе - этого от него требуют спонсоры, а именно, Фонд Сороса.

Накануне фонд выступил с заявлением, в которым указали армянскому премьеру на то, что новые власти слишком слабо реагирует на активизацию прежних политических сил. В заявлении говорится, что "представители бывших властей, которые держали страну захваченной в течение 20 лет, и их сторонники в последние месяцы еще более активно объединяют свои силы как внутри, так и за ее пределами, против власти, избранной путем свободных и справедливых выборов", и Пашинян должен "дать политическую и правовую оценку силам, которые осуществляли и поддерживали захват государства до бархатной революции", цитирует российское издание rossaprimavera.ru.

Неудачи новой власти фонд Сороса объясняет тем, что во властных коридорах еще слишком много "сторонников прежнего режима, которые саботируют демократические преобразования".

Фонд Сороса обвинил Никола Пашиняна в недостаточном внимании к стратегическим задачам и потребовал немедленного решения конфликта, возникшего вокруг Конституционного суда и всей судебной системы во избежание дальнейшего усиления политического кризиса.

Как видим, все объясняется достаточно просто. А что действительно привлекает внимание - это то, что спонсоры Пашиняна решили дезавуироваться. До сих пор все разговоры о покровительстве Сороса апрельскому перевороту 2018 года всячески опровергались Ереваном. Западные покровители предпочитали оставаться в тени и помогали формировать мнение о независимом волеизъявлении граждан Армении. Надо сказать, что терпение у Сороса железное. Два года он наблюдал за клоунскими репризами Пашиняна, ожидая, когда тот, наконец, повзрослеет и начнет выполнять свое задание. Никол же так вошел в роль, что сам начал верить, что является независимым политиком и к власти его принес на руках армянский народ. И терпение Сороса лопнуло. Указанное заявление очень живописно это демонстрирует.

"Мы призываем власти взять на себя инициативу по представлению немедленной политической и правовой оценки правонарушений прошлого и перейти от краткосрочных шагов к реализации стратегических целей, установив в качестве конечной цели реализацию правосудия, установление реального разделения ветвей власти, создание надлежащих механизмов независимости судебной власти и парламентского контроля", - говорится в заявлении Фонда Сороса, подписанного и рядом других организаций.

Призыв можно смело трактовать как требование, а не просто рекомендацию.

Впрочем, Пашинян понял абсолютно правильно и незамедлительно начал принимать меры. Так быстро, что растерялась даже Венецианская комиссия, прежде предостерегавшая Ереван от антиконституционных решений. Поправки в конституцию Армении были внесены одновременно с публикацией мнения комиссии по данному поводу. Ранее ВК предложила властям Армении переходный период для решения вопроса конституционного суда, и теперь представители комиссии выразили сожаление в связи с тем, что в день оглашения их мнения в парламенте были представлены поправки, не подразумевающие переходного периода.

"Я призываю власти руководствоваться регулировками Венецианской комиссии для преодоления конституционного кризиса при соблюдении соответствующих положений конституции 2015 года и в соответствии со стандартами Совета Европы", - призвала Ереван Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Но вопрос уже решен. Требование Сороса для Никола Пашиняна куда ближе к телу, чем рекомендации Венецианской комиссии. А Сорос требует крови, а именно - удаления с корнем пророссийских политических сил, а через них и российских интересов в Армении. Это была главная задача привода к власти Никола Пашиняна. Но Соросу за океаном хорошо давать советы стране, не имеющей никаких ресурсов для смены хозяина - ни политических, ни экономических, ни моральных, ни человеческих. Тем более она никогда не сможет стать реально суверенной. Армения так и будет жить по чужой указке, и не факт, что западный хозяин станет для нее более выгодным, чем восточный.

Зульфугар Ибрагимов