Азербайджанские военнослужащие приняли участие в параде Победы в Москве

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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