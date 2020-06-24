https://news.day.az/politics/1247309.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в параде Победы в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в параде Победы в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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