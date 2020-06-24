Кто бы ни был у власти в Армении, ему не удастся снять ответственность за оккупацию территорий Азербайджана

Принятая несколько дней назад Европарламентом резолюция "Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии/Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом" продолжает игнорироваться в Армении. В соседней стране встретили провал своей дипломатии и дорогостоящего лобби скорбным молчанием, желая продемонстрировать незначительность случившегося.

Но на самом деле это серьезный удар, на который Еревану просто нечем ответить. Армянская сторона впервые столь полно и доходчива была проинформирована о том, как квалифицирует международное право ее агрессию против Азербайджана. Конечно, конфликта это не разрешает, но сокращает до минимума поле для дипломатического маневра стране-оккупанту.

Напомним, что в резолюции ЕС значится поддержка территориальной целостности стран Восточного партнерства, в том числе Азербайджана, звучит требование о незамедлительном выводе оккупационных сил с захваченных территорий и поддержка усилиям пострадавшим от агрессии странам к освобождению своих земель.

Странно, что подобная резолюция появляется через десятки лет после начала армянской агрессии и оккупации территорий Азербайджана, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Все признаки оккупации Республикой Армения азербайджанских территорий присутствовали с самого начала агрессии. Первый - регулярные вооруженные силы Республики Армения принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана.

Второй - Республика Армения незаконно установила на оккупированных азербайджанских территориях свой марионеточный режим и продолжает поддерживать его существование различными способами, в том числе посредством сохранения военного присутствия на этих территориях. Республика Армения не может снять с себя ответственность за данные нарушения норм международного права, просто пытаясь скрыть свою роль агрессора за ширмой марионеточного режима.

Признание факта оккупации влечет за собой определенные правовые последствия для агрессора.

Во-первых, международное право запрещает приобретение территории посредством применения силы, и, следовательно, никакие действия, предпринимаемые Республикой Армения или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, не могут изменить существовавший ранее правовой статус этих территорий, которые, таким образом, признаются азербайджанскими по международному праву. И Республика Армения должна нести ответственность за это.

Во-вторых, Республика Армения несет государственную ответственность за нарушения ею международного гуманитарного права и международного права касательно прав человека. К таким нарушениям относятся попытки изменить азербайджанские законы и правовую систему, распространяющуюся на оккупированные территории, посягательства на имущественные права, а также повреждение или уничтожение объектов культурного и исторического значения, создание поселений армян на оккупированных территориях, этнические чистки и другие насильственные действия.

В-третьих, Республика Армения обязана как прекратить совершаемые ею нарушения, так и возместить ущерб в связи с ними. Согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, такие обязательства могут контролироваться и осуществляться посредством механизмов, действующих в отношении Республики Армения, таких, как договорные органы ООН по правам человека и соответствующие международные судебные институты.

В-четвертых, в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных Республикой Армения в ходе агрессии, то ситуация следующая. Индивидуальная ответственность может осуществляться через национальные суды, включая суды различных вовлеченных или третьих государств, в то время как ответственность Республики Армения как государства может быть обеспечена через соответствующие межгосударственные механизмы.

Еще одним новым элементом в резолюции Европарламента является поддержка Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц Восточного партнерства "в пределах признанных на международном уровне границ".

Позволю себе напомнить слова бывшего Генсека ООН У Тана "...Объединенные Нации никогда не соглашались и я не верю, что когда-либо согласятся на существование института сецессии части территории государства-члена". Эти слова были сказаны выдающимся дипломатом в 1970 году по поводу неудачной попытки сецессии провинции Биафра в Нигерии.

А теперь о том, что же касается звучащей в резолюции ЕП "поддержки [Евросоюзом] усилий [государств] всецело претворить обеспечение этих принципов".

Отрадно, что Евросоюз открытым текстом не только признал полное право государств на силовое обеспечение своего суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и своей политической независимости, но и поддержал эти усилия! Думаю, азербайджанской дипломатии пришлось немало поработать, чтобы добиться такого результата. Это действительно было не просто.

И еще. Не следует забывать, что для того, чтобы обеспечить территориальную целостность и отразить агрессию, ни одному государству в мире не требуется согласие или разрешение Европарламента.

Лейла Таривердиева