Освобождение оккупированного Карабаха поможет ликвидировать армянские биолаборатории

Генеральному секретарю ООН направлено обращение по поводу деятельности на территории Армении по вопросу финансируемых США биолабораторий по производству оружия массового уничтожения. Автор обращения, адвокат Александр Кочубаев до этого уже обращался к генеральному прокурору РА, а также в Административный суд, намереваясь добиться лишения лабораторий лицензий, выданных Арменией.

"Я всецело приветствую и поддерживаю инициативу адвоката Александра Кочубаева добиваться отзыва лицензий и закрытия на территории Армении американских биологических лабораторий, которые он подозревает в разработке бактериологического оружия массового уничтожения, о чем и обратился к Генеральному секретарю ООН, в Генеральную прокуратуру и Административный суд Армении", - сказал в комментарии Day.Az российский политический аналитик и правовед Олег Кузнецов.

По его словам, в России ни для кого из специалистов не секрет, что руководство подобными лабораториями на территории Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана осуществляется офицерами медицинской службы Корпуса морской пехоты ВМС США, о чем ранее неоднократно писала российская пресса. Их главная задача заключается не столько в изучении особенностей генетики местного населения, сколько в исследовании вирусных патогенов местной фауны, к которым у населения территории за поколения выработался иммунитет, то такового нет у жителей других регионов планеты. Это особенно актуально звучит в условиях нынешней пандемии вируса COVID-19, заметил аналитик.

Кузнецов считает очень примечательной прозвучавшую в заявлении адвоката информацию о лицензировании лабораторий Арменией. Этой темы, считает российский аналитик, стоит коснуться отдельно.

Юрист утверждает, что правительство Армении выдало лицензии на осуществление деятельности на территории страны американских биологических лабораторий 12 лет назад. Получается, что разрешение на эту деятельность было выдано в 2008 году, когда произошел трансфер власти от Кочаряна к Саргсяну. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: кто именно из этих двух экс-президентов Армении выдал разрешение Корпусу морской пехоты ВМС США вести биологические исследования в стране?

По мнению нашего собеседника, есть подозрение, что это сделал Роберт Кочарян, чтобы избежать критики и санкций за разгон с использованием армии народных протестов 1 марта 2008 года, в результате чего погибло 10 человек. Разрешение мог дать и Серж Саргсян в обмен на признание Соединенными Штатами легитимности его власти в Армении. Так что, казалось бы, гуманитарный на первый взгляд вопрос автоматически перерастает в остро политический, на который власти Армении должны честно ответить, считает Кузнецов.

"Если разрешение на деятельность американских биолабораторий в Армении выдал в свое время Кочарян, то получается, что два последующих за ним руководителя страны знали об их деятельности, всячески покрывали и поощряли ее, тем самым занимая двурушническую позицию в международной политике.

Будучи, с одной стороны, стратегическим союзником России, параллельно власти Армении оказывали и оказывают поддержку американской военно-медицинской экспансии в регион Южного Кавказа, что никак не соответствует обязательствам союзника как перед Россией, так и перед другими странами ОДКБ.

Я полагаю, что на этот вопрос российской стороне следует обратить самое пристальное внимание и оказать адвокату Александру Кочубаеву всю возможную информационную и административную поддержку в его благородном начинании по изгнанию американских военных биологов с территории Армении. Хотя я не уверен, что из этого выйдет какой-либо толк, так как Пашинян как заглядывал всю свою жизнь в рот Государственному департаменту США, так и будет делать это впредь, а убрать американские биологические лаборатории из Армении сможет только победа Азербайджана в освободительной войне за Карабах", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева