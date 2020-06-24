https://news.day.az/politics/1247397.html Парламент Азербайджана рассмотрит три законопроекта
Парламент Азербайджана рассмотрит три законопроекта
Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам зампредседателя комитета Фазаиля Ибрагимли, на рассмотрение парламента по итогам заседания рекомендованы три законопроекта.
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