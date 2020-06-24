Парламент Азербайджана рассмотрит три законопроекта

Сегодня прошло онлайн-заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам зампредседателя комитета Фазаиля Ибрагимли, на рассмотрение парламента по итогам заседания рекомендованы три законопроекта.

Новость обновляется