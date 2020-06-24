https://news.day.az/politics/1247443.html Зияд Самедзаде награжден орденом «За службу Отечеству» первой степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Зияд Самедзаде награжден орденом «За службу Отечеству» первой степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Зияда Алиаббас оглу Самедзаде орденом "За службу Отечеству" первой степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана и заслуги в развитии экономической науки.
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