В Гяндже будет построена новая общеобразовательная школа

24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Гянджа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 760 ученических мест в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяются два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.