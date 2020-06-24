https://news.day.az/politics/1247451.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев "Шах Аббас" и "Угурлу Хан" в Гяндже
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев "Шах Аббас" и "Угурлу Хан" в Гяндже
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев "Шах Аббас" и "Угурлу Хан".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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