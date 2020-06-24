Президент Ильхам Алиев выделил 13,8 миллиона манатов на продолжение строительства Гянджинского государственного драмтеатра
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Гянджинского государственного драматического театра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства нового здания Гянджинского государственного драматического театра на 500 мест из суммы, указанной в подпункте 1.53.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", Исполнительной власти Гянджи выделяются 13,8 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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