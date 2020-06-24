В Гяндже откроется еще один Центр "ASAN" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового Центра Службы "ASAN" в городе Гянджа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с распоряжением, с целью проектирования и строительства нового Центра Службы "ASAN" в городе Гянджа Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана выделяются 5 миллионов манатов, указанные в подпункте 1.26.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов).
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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