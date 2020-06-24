Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Дворца спорта в Гяндже

24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Дворца спорта в городе Гянджа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительных работ Дворца спорта в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти г. Гянджа выделяются три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.