https://news.day.az/politics/1247483.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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