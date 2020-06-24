Эльмар Мамедъяров провел переговоры с иракским коллегой

Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирака Эльмаром Мамедъяровым и Фуадом Хусейном.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по различным аспектам связей между двумя странами, обсудили перспективы их развития.

Стороны также обменялись мнениями о нынешней ситуации с мировым кризисом здоровья и мерах, принимаемых обеими странами в этом контексте, подчеркнули важность взаимопомощи и сотрудничества в условиях пандемии.

Министры договорились развивать сотрудничество на различных платформах.