https://news.day.az/politics/1247502.html Эльмар Мамедъяров провел переговоры с иракским коллегой
Эльмар Мамедъяров провел переговоры с иракским коллегой
Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирака Эльмаром Мамедъяровым и Фуадом Хусейном.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по различным аспектам связей между двумя странами, обсудили перспективы их развития.
Стороны также обменялись мнениями о нынешней ситуации с мировым кризисом здоровья и мерах, принимаемых обеими странами в этом контексте, подчеркнули важность взаимопомощи и сотрудничества в условиях пандемии.
Министры договорились развивать сотрудничество на различных платформах.
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