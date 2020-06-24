Госкомитет начинает реализацию проекта «Час Карабаха»

Государственный комитет по работе с диаспорой начинает новый проект под названием "Час Карабаха" для более глубокого информирования международной общественности и, в частности, азербайджанцев мира о реалиях Карабаха.

Как сообщили Day.Az в комитете, проект будет реализован совместно с "Центром исследований Карабаха" при Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Центр будет оказывать информационную поддержку проекту. В рамках проекта на Diaspor TV будет транслироваться программа "Час Карабаха" на азербайджанском и английском языках, будут организованы дебаты с азербайджанской молодежью, проживающей за рубежом, а также с зарубежными специалистами, видеоконференции.

Консультантом проекта и ведущим телепрограммы является руководитель "Центра исследований Карабаха", профессор Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.