https://news.day.az/politics/1247522.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Самухский район
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Самухский район
24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.
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