Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Самухский район

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.