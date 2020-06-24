Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Самухском районе

24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Самухском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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