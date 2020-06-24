https://news.day.az/politics/1247523.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Самухском районе
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Самухском районе
24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Самухском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре