Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО "Aqro Dairy" в селе Гараагаджлы Самухского района

24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО "Aqro Dairy", стартовал сбор пшеницы и посев кукурузы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, глава государства принял участие в мероприятиях.

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