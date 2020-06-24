https://news.day.az/politics/1247541.html Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО "Aqro Dairy" в селе Гараагаджлы Самухского района
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации агропарка ООО "Aqro Dairy" в селе Гараагаджлы Самухского района
24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО "Aqro Dairy", стартовал сбор пшеницы и посев кукурузы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, глава государства принял участие в мероприятиях.
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