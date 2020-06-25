У азербайджанской армии только одна дорога, и только - вперед

26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджана.

Наш собеседник - военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

В Азербайджане создается профессиональная армия. Как сказал в недавнем интервью телеканалу СВС министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, этот процесс завершается, и на сегодня наши Вооруженные Силы уже на 80 процентов состоят из контрактников. Кто такие контрактники? Это военные специалисты, люди с опытом и широкими познаниями в военном деле. Могу сказать, что в последние несколько лет в Азербайджане на специальности, определяющие боеспособность Вооруженных Сил, военнослужащие набираются только на контрактной основе.

Такой подход оправдал себя. Благодаря этому уровень боевой подготовки возрос в разы. Раньше работали с солдатами срочной службы, которые служат год-полтора и на боевую подготовку проходится только часть этого срока. Теперь же отрабатываются нормативы с профессионалами, которые прошли срочную службу и затем на основе отбора сдали экзамены, получили сертификат. Сегодня некоторые специалисты уже по 5-10 лет служат на своих постах. Естественно, сравнивать их с солдатами срочной службы не стоит. Профессионал есть профессионал.

Мы видим, на каком высоком уровне и какого масштаба у нас проходят военные учения. Все задачи, поставленные перед личным составом на крупномасштабных учениях по поражению целей и тактическим действиям, полностью выполняются с высокими результатами.

На сегодняшний день высок дух личного состава. Это не восемнадцатилетние юнцы. Это профессионалы, они связали свою жизнь с армией, добросовестно относятся к своим функциональным обязанностям. В армию идут сильные духом, те, кто любят родину и хотят посвятить жизнь военному делу. Эти люди пополняют личный состав в качестве профессионалов, заключая контракт с ВС.

Интерес к профессиональной службе в армии очень серьезный. И скажу вам, что отбор идет очень тщательный. Конкурс большой - на 1 вакансию в армии претендуют более 10 кандидатов. Наличие конкуренции позволяет провести качественный отбор.

Быть военным в Азербайджане почетно. Очень важно, что сегодня в стране применяется социальный пакет для военнослужащих. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев проявляет большую заботу об армии, ее вооружении и личном составе.

Считаю очень важным, что личный состав нашей армии был освобожден от хозяйственных работ. У военнослужащих появилось больше времени на боевую подготовку, кроме того, были созданы рабочие места, на которые берут жителей прифронтовых регионов.

Наша армия обладает очень мощной и современной инфраструктурой. Это военные городки, полигоны, военные учебные заведения и др. На самом высоком уровне организовано обеспечение личного состава питанием.

Успешное участие наших военнослужащих в международных учениях и военных соревнованиях свидетельствуют об успехах азербайджанской армии.

Так, в минувшем году прошли войсковые соревнования в России, где наши танкисты заняли третье место. В Казахстане наши артиллеристы и снайпера стали соответственно вторыми и третьими. В ходе соревнований на Каспии наши моряки заняли первое место. Лучшими были наши спецназовцы на соревнованиях в Турции - заняли первое место среди команд из 28 стран.

Эти высокие результаты наших военнослужащих говорят о развитии наших ВС и профессионализме наших военных специалистов. Должен сказать, что профессионализм нашей армии подковывается еще и желанием наших ребят участвовать в освобождении оккупированных территорий. Эти ребята горят желанием ринуться в бой и готовы в любой момент освободить родные земли.

Наши противники не раз пытались достичь таких же результатов, призывали вступать в армию по контракту, давали невероятные обещания. Но идея провалилась, потому что желающих служить на оккупированных территориях нашлось очень немного. Граждане Армении прекрасно понимают, что ждет оккупационные подразделения, когда Азербайджан начнет антитеррористическую операцию по освобождению своих территорий. Им есть чего бояться - перед глазами немало примеров. В 2015 году по противнику был нанесен серьезный удар, в 2016-м армянские оккупанты были обращены в бегство контрнаступлением азербайджанской армии. Успешная операция была осуществлена в 2018 году Отдельной общевойсковой армией Нахчывана.

С армянской стороны часто звучат угрозы, армянскому обществу обещают "дойти до Куры", "поджечь Баку и так далее. При этом они стараются не принимать во внимание наличие у Азербайджана очень мощной системы Противовоздушной обороны.

Мы помним, как армяне грозили нам "Искандерами", потом истребителями Су-30, которые они демонстрировали во время провокационного "парада" в Шуше. Они не раз грозили захватить новые территории, ударить по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, дотянуться до Баку и тому подобное.

Тут хотел бы подчеркнуть, что мы начали усовершенствовать нашу систему ПВО не в ответ на армянские угрозы. Азербайджанское государство по всем направлениям - бронетанковые силы, ВВС, артиллерия, ракетные войска - вооружает свою армию самой современной венной техникой. Этот процесс постоянно идет. Мы знаем, что сегодня воздух должен быть на замке, все должно быть надежно прикрыто с воздуха. Все это азербайджанскими специалистами изучается, и приобретается самое надежное и современное оружие для ПВО. У армянской стороны нет никаких шансов остаться незамеченными. Кстати, во время последнего интервью министр обороны привел следующий пример: во время совместных учений азербайджанских и турецких ВВС турецкие пилоты, признанные профессионалы, не смогли преодолеть нашу ПВО.

В этом смысле Армении вообще не на что рассчитывать.

На сегодня вся система ПВО - слежения, наблюдения - полностью заменена, усовершенствована и позволяет наблюдать и вести качественное прослеживание любых воздушных целей всех типов, которые имеются не только в армянской армии, но и в более широком масштабе.

Широко распространен и высоко оценивается опыт белорусских специалистов в этой области и то вооружениям, которые производится ВПК Беларуси. Стоит также упомянуть закупленные в Израиле тактические системы противоракетной обороны "Железный купол". И так далее.

Одним словом, наша средства ПВО видят все.

Арсенал ВС Азербайджана достаточно богат и способен отразить любой удар с воздуха. Все объекты инфраструктуры республики надежно прикрыты с воздуха. Наша ПВО отвечает всем требованиям и готова выполнить любую задачу, которая поставлена перед системой Противовоздушной обороны.

Армянская сторона очень любит искажать реалии и выдавать желаемое за действительное. Касается это, например, так называемой "буферной зоны", как оккупанты называют захваченные Арменией районы вокруг Нагорного Карабаха, которыми пытаются спекулировать.

Для Азербайджана оккупированные Арменией территории не делятся на буферные или какие-то еще районы. Для нас это все - земли, захваченные противником. И наша задача - освобождение всех территорий, независимо от того, как их называет армянская сторона.

В ходе учений мы отрабатываем боевые задачи. Отрабатываются задачи по разгрому противника и восстановлению территориальной целостности в пределах международно-признанных границ Азербайджана, а не каких-то "буферных зон".

Кроме того, армяне, похоже, плохо понимают значение этого термина. Для оккупантов понятие "буферной зоны" применительно к окружающим Нагорный Карабах районам теряет свой смысл. Если обратить внимание на организацию армянской обороны, то увидим, что это всего лишь игра слов. Все основные части ВС Армении, дислоцированные на оккупированных территориях, сосредоточены сегодня на линии соприкосновения, тыл же оголен. В случае начала боевых действий может появиться какое-то пополнение в результате мобилизации, но очень незначительное. Если они вообще успеют мобилизоваться.

На сегодняшний день ВС Азербайджана в состоянии и готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. И военные учения, и боевая, и штабная подготовка, все, чем дышит и живет азербайджанская армия, нацелены только на одно - защитить республику от внешних врагов и восстановить ее территориальную целостность.

Еще раз повторю - наши учения это сценарии будущих боевых действия по освобождению оккупированных Арменией территорий. Перед ВС Азербайджана стоит задача за короткий срок разгромить оккупационные силы противника и восстановить территориальную целостность страны. И эта задача, думаю, будет решена. Говоря словами министра обороны, у нас одна дорога, и только вперед.

Лейла Таривердиева