Azərkosmos выявил пожары, совершенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана

Согласно анализу изображений, полученных посредством спутника Azersky "Азеркосмоса" в рамках мониторинга пожаров, совершенных армянской стороной на оккупированных территориях в селе Гёкарх и прилегающих территориях близ оккупированного Тертерского района Азербайджана и линии фронта в направлении позиций Армении были совершены пожары. Согласно анализу спутниковых изображений, полученных на сегодня, совершенные на данной территории пожары охватывают 866 гектаров.площади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и ОАО "Азеркосмос" касательно мониторинга пожаров посредством изображений со спутника Azersky, совершенных на оккупированных территориях Азербайджана.

Также сообщается, что с начала июня текущего года и по сей день наблюдались широкомасштабные пожары в жилых пунктах Хыдырлы, Сеидли, Сарыджалы и Юсифджанлы оккупированного Агдамского района, жилого пункта Муганлы Ходжавендкого района, жилых пунктов Ашагы Вейсалли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района и жилого пункта Горадиз. В результате совершенного армянской стороной данного экологического террора, территория распространения пожара охватила 2 422 гектаров. В настоящее время за указанными территориями продолжаются ежедневные мониторинги посредством Azersky.

"Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе совершение поджогов и других действий, наносящих вред окружающей среде. Эта незаконная деятельность Армении нацелена на продолжение и укрепление оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, а также на аннексию и препятствование возвращению в свои дома и к своему имуществу азербайджанских вынужденных переселенцев.

Армения, грубо нарушая нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права, и законодательства Азербайджана, продолжает незаконную деятельность в оккупированных Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана, ее физические и юридические лица, а также другие лица и компании, вовлекаемые к незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, носят административную и правовую ответственность.

Военная оккупация азербайджанских территорий носит временный характер, и эти земли будут возвращены под контроль Азербайджана. Захватническая Армения заплатит азербайджанской стороне за нанесенный ущерб и даст правовой ответ за все незаконные действия", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.