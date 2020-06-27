Афет Гасанова: Каждый должен соблюдать правила, чтобы уберечь пожилых людей

Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги в борьбе с коронавирусом, однако для получения полноценного результата крайне важна поддержка всех членов общества.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова.

Она отметила, что сегодня целая армия врачей и сотрудников полиции днем и ночью работают, чтобы уберечь людей от коронавируса: "Для лечения одного больного привлекается несколько врачей. Они непрерывно работают в очень тяжелых условиях, не снимая комбинезон, маску, очки и перчатки, и среди них есть случаи инфицирования. По мере роста числа зараженных затрудняется размещение их в клиники, обеспечение их лечащим медперсоналом. Ситуация может усугубиться настолько, что для лечения больных может не хватить врачей. Поэтому во избежание такой ситуации каждый должен сознавать свою ответственность, и следовать установленным правилам. Необходимо выполнять всего три несложных требования - носить медицинскую маску, соблюдать социальную дистанцию и гигиенические правила. Каждый должен думать не только о себе, но и о своих родных, близких, своем окружении, и в целом, об обществе. Этот вирус может не давать о себе знать, но человек, который им заразится, может тяжело заболеть. В частности, к группе риска относятся пожилые люди. Поэтому все должны соблюдать правила, чтобы уберечь их. При открытии различных объектов Президент Ильхам Алиев носит медицинскую маску, соблюдает социальную дистанцию. Если глава государства придерживается этих правил, то каждый должен брать с него пример. С другой стороны в адрес нарушающих правила должно идти серьезное общественное порицание. В последние дни статистика в связи с коронавирусом неутешительная, число заразившихся неустанно растет, обстановка в клиниках становится сложной. Если правила соблюдаться не будут, то ситуация может усугубиться, число человеческих потерь может возрасти. Поэтому призываю всех граждан следовать установленным правилам, и чем больше мы будем придерживаться их, тем быстрее избавимся от коронавируса, и вернемся к нормальной жизни".