Арзу Нагиев: Люди должны сознавать, к каким последствиям может привести безответственность

Каждый гражданин Азербайджана должен думать не только о себе, но и об окружающих, близких, медработниках, в целом, о генофонде страны, учитывать угрозы нашему будущему. Люди должны сознавать, к каким последствиям может привести безответственность.

Об этом в своем профиле в Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Нагиев отметил, что сегодня должен был выступить на заседании парламента в связи с поправками в Кодекс об административных проступках, но голосование прошло быстро, и он не выступил, но представил свое выступление в Секретариат.

В нем депутат отметил, что законопроект по поправкам, предлагаемым в Кодекс, очень важен и актуален. "В статью 211.1, 211.2 и 211.3 Кодекса ранее были внесены поправки, и принято решение о введении штрафов, но, к сожалению, отмечу, что некоторые граждане не полностью осознали ответственность и серьезность этого".

По словам депутата, в парламенте обсуждался размер штрафов: "В сложившейся ситуации в стране были нарушены определенные требования карантинного режима, в частности, связанные с использованием индивидуальных защитных средств, в основном, медицинских масок. Эти нарушения и безответственность оказали серьезное влияние на число инфицированных коронавирусом, их число резко возросло. Правительство, госструктуры, соответствующие органы стали бить тревогу, призывая строго соблюдать введенные правила, неоднократно высказывая мнения о том, что необходимо предпринять шаги по принятию более жестких законов".

Депутат добавил, что Милли Меджлис, депутаты и руководство парламента предпринимают всесторонние усилия, чтобы справиться с этими трудностями: "Поэтому призываю коллег одобрить поправки в Кодекс об административных проступках, и думаю, что они будут служить охране здоровья граждан Азербайджана, сохранению генофонда азербайджанского народа, а также пресечению угроз против государства и национальной безопасности".

Отметим, что на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках о повышении штрафов за неношение медицинских масок.

Согласно поправке, за нарушение противоэпидемического режима, требований по использованию индивидуальных защитных средств во время санитарно-гигиенического и карантинного режима, а также непресечение нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

Кроме того, за повторное совершение этих действий в течение года со дня вступления в силу решения о вынесении административного взыскания физические лица будут штрафоваться в размере 200, должностные лица - 400, юридические лица - 800 манатов.

После голосования поправка была вынесена на голосование и принята.

Напомним, что ранее штрафы составляли 50, 100 и 200 манатов соответственно.