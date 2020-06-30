https://news.day.az/politics/1249138.html Арзу Нагиев: Президент Ильхам Алиев проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне - ВИДЕО
Арзу Нагиев: Президент Ильхам Алиев проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне.
Об этом, выступая в эфире телепередачи "Hədəf", сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отметил депутат, Азербайджан выдвигает инициативы, необходимые для усиления международной солидарности в глобальной борьбе с коронавирусом.
Он добавил, что в ходе онлайн-конференции, проведенной с представителями стран Движения неприсоединения, Президент Азербайджана, коснувшись важных вопросов, подчеркнул, что мир должен объединиться в борьбе с пандемией.
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