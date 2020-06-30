Президент Ильхам Алиев: Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться

Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

"Добрый день, уважаемый господин генеральный секретарь. Рад вас видеть. Хорошая возможность вновь увидеться и поговорить по общим делам. Конечно, туристическая отрасль одна из наиболее пострадавших в условиях пандемии. Мы это наблюдаем и в Азербайджане, и, конечно, во всем мире. Поэтому, естественно, на ваши плечи ложится дополнительная нагрузка. Потому что, во-первых, в период пандемии, естественно, турпоток очень снижен, но и в постпандемический период восстановление отрасли, конечно, будет сопряжено с определенными ограничениями", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане за последнее время наблюдался значительный рост прибывших в нашу страну.

"В прошлом году зарегистрирован рекордный показатель - более 3-х миллионов иностранных граждан посетили Азербайджан. В процентном соотношении турпоток вырос примерно на 15 процентов. Если учесть, что в последние 4-5 лет рост был от 10 до 24 процентов ежегодно, то можно представить, что эта отрасль получила очень широкий размах. Рады, что и частный сектор активно инвестирует, и государственная поддержка оказывается. В пандемический период мы оказали материальную поддержку людям, которые работают в отрасли, потому что они оказались практически без работы. Эта поддержка будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться. Поэтому благодарю за эту инициативу поговорить о важных вопросах. Рад снова вас видеть", - отметил Президент Ильхам Алиев.