Сценарии развития Азербайджана после пандемии

Азербайджанские и российские эксперты обсудят сценарий развития Азербайджана после пандемии.

Как сообщает Day.Az, в Политологическом центре "Север - Юг" пройдет презентация доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.  

Презентация состоится на платформе ZOOM 2 июля 2020 года.

Вызов COVID-19 стал своего рода триггером новых политэкономических факторов, обрушив сложившийся статус-кво в глобальной экономике, переведя повседневную управленческую и политическую деятельность в режим чрезвычайной ситуации в большинстве стран мира. 

Парадокс в том, что пандемия стала катализатором новых технологических решений в плоскости экономики и управления, одновременно  создав определенные барьеры  в торговле, логистике, свободе перемещения граждан. Наблюдаются постепенные изменения международной среды и  формирование новых экономических режимов, характеризующихся повсеместной экономией ресурсов: людских, финансовых, энергетических.  

В докладе "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)" авторы описывают текущие процессы и и  рассматривают возможные  сценарии посткризисного развития Азербайджана.  

В обсуждении доклада в режиме онлайн примут участие ведущие эксперты (политологи, экономисты) Азербайджана, а также российские эксперты, специализирующиеся на проблематике Южного Кавказа и Каспийского региона. Участники дискуссии обменяются мнениями по представленным авторами выводам и поделятся собственным видением перспектив развития социально-экономической, политической ситуации в Азербайджане и актуальных направлений взаимодействия России и Азербайджана с целью эффективного преодоления негативных эффектов глобальных вызовов. 