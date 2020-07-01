Сценарии развития Азербайджана после пандемии

Азербайджанские и российские эксперты обсудят сценарий развития Азербайджана после пандемии.

Как сообщает Day.Az, в Политологическом центре "Север - Юг" пройдет презентация доклада "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)", подготовленного руководителем спецпроектов "Каспийского экспертного клуба", заместителем генерального директора агентства Trend Гюльнарой Мамедзаде и научным сотрудником Института экономики Российской академии наук (РАН) Александром Караваевым.

Презентация состоится на платформе ZOOM 2 июля 2020 года.

Вызов COVID-19 стал своего рода триггером новых политэкономических факторов, обрушив сложившийся статус-кво в глобальной экономике, переведя повседневную управленческую и политическую деятельность в режим чрезвычайной ситуации в большинстве стран мира.

Парадокс в том, что пандемия стала катализатором новых технологических решений в плоскости экономики и управления, одновременно создав определенные барьеры в торговле, логистике, свободе перемещения граждан. Наблюдаются постепенные изменения международной среды и формирование новых экономических режимов, характеризующихся повсеместной экономией ресурсов: людских, финансовых, энергетических.

В докладе "Азербайджан после пандемии: сценарий развития (экономика, политика)" авторы описывают текущие процессы и и рассматривают возможные сценарии посткризисного развития Азербайджана.

В обсуждении доклада в режиме онлайн примут участие ведущие эксперты (политологи, экономисты) Азербайджана, а также российские эксперты, специализирующиеся на проблематике Южного Кавказа и Каспийского региона. Участники дискуссии обменяются мнениями по представленным авторами выводам и поделятся собственным видением перспектив развития социально-экономической, политической ситуации в Азербайджане и актуальных направлений взаимодействия России и Азербайджана с целью эффективного преодоления негативных эффектов глобальных вызовов.