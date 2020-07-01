Первый вице-президент Мехрибан Алиева вписала культурный код азербайджанского народа в мировую цивилизацию

В Азербайджане продолжаются комплексные работы по сохранению, реставрации  и популяризации памятников национальной культуры. Только за последние пять лет по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане отреставрированы и реконструированы  более 40 исторических памятников. В настоящее время, в частности, продолжается реставрация ворот и прилегающих к ним крепостных стен Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". 

Сам факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева лично  знакомятся с реставрационно-консервационными работами в Ичеришехер, подчеркивает высокий уровень внимания  государства к сохранению памятников национальной культуры, их значения для настоящего и будущих поколений.  

Сейчас, на фоне пандемии, этот  культурологический жест со стороны Президента Ильхама Алева и Первой  леди Мехрибан Алиевой имеет особое значение в восприятии общества, так как возрождение памятников культуры всегда несет в себе жизнеутверждающие смыслы. Это важный месседж народу, что период испытаний завершится, что жизнь в лучших ее проялениях вернется в нормальное русло, столица Азербайджана вновь заявит о себе, как об  одном из культурных и туристических  центров региона, будет принимать туристов, открывая миру многообразие азербайджанской национальной культуры, толерантность и гостеприимство азербайджанского общества.  

Важно подчеркнуть, что процесс ренессанса азербайджанской национальной культуры связан непосредственно с  масштабной деятельностью Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева. 

За все эти годы ей удалось сберечь, восстановить, раскрыть во всем многообразии богатое культурное наследие Азербайджана, расширить признание  азербайджанской культуры в мире,  а вместе с тем укрепить и национальное самосознание азербайджанского общества - через достижения культуры, историю, осознание глубоких ментальных ценностей. 

Мехрибан Алиева на протяжении многих лет осуществляет миссию  не только сохранения культурного наследия Азербайджана, но и представления многогранной азербайджанской культуры за рубежом. Включение Государственного  историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Комплекса дворца Ширваншахов,  Девичьей башни, Гобустанского национального историко-художественного заповедника, исторического центра города Шеки вместе с Ханским дворцом  в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это результат последовательной, скрупулезной работы непосредственно Мехрибан Алиевой. Также с подачи  Мехрибан ханум, имеющей огромный международный авторитет, мугам и ашугское искусство -  жемчужины  музыкальной культуры Азербайджана, включены в Список нематериального культурного наследия человечества. 

Благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается процесс признания и включения памятников культуры Азербайджана в список мирового наследия. Это, в свою очередь, является еще одним неопровержимым аргументом принадлежности Азербайджану величайших достижений в сфере культуры, на которые периодически осуществляет посягательство соседняя Армения.

Против Азербайджана развязана и продолжается война - за наши территории,  культуру, достижения. И каждая победа Азербайджана, в том числе в сфере культурной дипломатии, которую генерирует и ведет Первый вице-президент Мехрибан Алиева, это важный вклад в приближение момента исторической справедливости - восстановления  территориальной  целостности азербайджанского государства.  

"Семена культуры мира могут прорасти благодаря диалогу и взаимному уважению", - сказала на сессии ЮНЕСКО в Баку Мехрибан Алиева, назвав ключевые слова, "тэги" культурного кода азербайджанского народа  - это культура мира, диалог и взаимное уважение. Мехрибан Алиева вписала культурный код азербайджанского народа в мировую цивилизацию. 

Гюльнара Мамедзаде, 

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az 