Первый вице-президент Мехрибан Алиева вписала культурный код азербайджанского народа в мировую цивилизацию

В Азербайджане продолжаются комплексные работы по сохранению, реставрации и популяризации памятников национальной культуры. Только за последние пять лет по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане отреставрированы и реконструированы более 40 исторических памятников. В настоящее время, в частности, продолжается реставрация ворот и прилегающих к ним крепостных стен Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Сам факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева лично знакомятся с реставрационно-консервационными работами в Ичеришехер, подчеркивает высокий уровень внимания государства к сохранению памятников национальной культуры, их значения для настоящего и будущих поколений.

Сейчас, на фоне пандемии, этот культурологический жест со стороны Президента Ильхама Алева и Первой леди Мехрибан Алиевой имеет особое значение в восприятии общества, так как возрождение памятников культуры всегда несет в себе жизнеутверждающие смыслы. Это важный месседж народу, что период испытаний завершится, что жизнь в лучших ее проялениях вернется в нормальное русло, столица Азербайджана вновь заявит о себе, как об одном из культурных и туристических центров региона, будет принимать туристов, открывая миру многообразие азербайджанской национальной культуры, толерантность и гостеприимство азербайджанского общества.

Важно подчеркнуть, что процесс ренессанса азербайджанской национальной культуры связан непосредственно с масштабной деятельностью Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой и возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева.

За все эти годы ей удалось сберечь, восстановить, раскрыть во всем многообразии богатое культурное наследие Азербайджана, расширить признание азербайджанской культуры в мире, а вместе с тем укрепить и национальное самосознание азербайджанского общества - через достижения культуры, историю, осознание глубоких ментальных ценностей.

Мехрибан Алиева на протяжении многих лет осуществляет миссию не только сохранения культурного наследия Азербайджана, но и представления многогранной азербайджанской культуры за рубежом. Включение Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Комплекса дворца Ширваншахов, Девичьей башни, Гобустанского национального историко-художественного заповедника, исторического центра города Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это результат последовательной, скрупулезной работы непосредственно Мехрибан Алиевой. Также с подачи Мехрибан ханум, имеющей огромный международный авторитет, мугам и ашугское искусство - жемчужины музыкальной культуры Азербайджана, включены в Список нематериального культурного наследия человечества.

Благодаря усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается процесс признания и включения памятников культуры Азербайджана в список мирового наследия. Это, в свою очередь, является еще одним неопровержимым аргументом принадлежности Азербайджану величайших достижений в сфере культуры, на которые периодически осуществляет посягательство соседняя Армения.

Против Азербайджана развязана и продолжается война - за наши территории, культуру, достижения. И каждая победа Азербайджана, в том числе в сфере культурной дипломатии, которую генерирует и ведет Первый вице-президент Мехрибан Алиева, это важный вклад в приближение момента исторической справедливости - восстановления территориальной целостности азербайджанского государства.

"Семена культуры мира могут прорасти благодаря диалогу и взаимному уважению", - сказала на сессии ЮНЕСКО в Баку Мехрибан Алиева, назвав ключевые слова, "тэги" культурного кода азербайджанского народа - это культура мира, диалог и взаимное уважение. Мехрибан Алиева вписала культурный код азербайджанского народа в мировую цивилизацию.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az