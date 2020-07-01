https://news.day.az/politics/1249601.html Главу "Азерсу" вызвали в Милли Меджлис
Главу "Азерсу" вызвали в Милли Меджлис
В комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии проходит заседание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента, наряду с депутатами в заседании принимает участие и председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов. Проводятся обсуждения по решению проблемы, связанной с нехваткой воды.
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