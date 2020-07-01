https://news.day.az/politics/1249610.html Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана - Турал Гянджалиев
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана - Турал Гянджалиев
Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана.
Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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