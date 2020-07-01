Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания

1 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам МВД Азербайджана:

Высшее специальное звание "генерал-лейтенант полиции"

генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову

Высшее специальное звание "генерал-майор полиции"

полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву

полковнику полиции Нурулле Абдулла оглу Мамедханлы.