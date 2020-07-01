https://news.day.az/politics/1249613.html Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
1 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, высшие специальные звания присвоены следующим офицерам МВД Азербайджана:
Высшее специальное звание "генерал-лейтенант полиции"
генерал-майору полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову
Высшее специальное звание "генерал-майор полиции"
полковнику полиции Теймуру Кямиль оглу Гаджиеву
полковнику полиции Нурулле Абдулла оглу Мамедханлы.
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