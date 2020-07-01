Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.