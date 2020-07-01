https://news.day.az/politics/1249616.html Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июля подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МВД медалями "За Отчизну" и "За отвагу" за заслуги при выполнении служебных обязанностей в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, обеспечении контроля за соблюдением особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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