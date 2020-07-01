https://news.day.az/politics/1249617.html Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией
Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения "О военно-финансовом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции", которое было подписано в Баку 25 февраля 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре