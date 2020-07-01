Севиль Микаилова: 4-месячная деятельность Милли Меджлиса VI созыва проводилась в совершенно необычных условиях

Концептуальные вопросы, отраженные в речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса VI созыва, стали "дорожной картой" для обозначения четких контуров в последующей деятельности парламента.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

С.Микаилова подчеркнула, что высказанные Президентом Ильхамом Алиевым мысли поставили перед руководством и депутатами Милли Меджлиса важные задачи в построении усовершенствованной и эффективной работы высшего законодательного органа нашего государства: "Первая весенняя сессия Милли Меджлиса VI созыва запомнилась плодотворной деятельностью. В ходе этой сессии парламент провел 12 заседаний, принял 123 законопроекта. Четырехмесячная деятельность нового созыва парламента Азербайджана проводилась в совершенно необычных условиях. В связи с пандемией в стране было принято решение о проведении внеочередной сессии Милли Меджлиса с целью обеспечения правовой базы для мер по борьбе с коронавирусом, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым. За этот период было проведено 8 заседаний, принято 35 законов и решений.

Депутат считает, что реформирование состава Милли Меджлиса, в особенности представление в новом парламенте ряда молодых депутатов заложило основу для активной деятельности парламента: "Тот факт, что впервые в истории нашей независимости парламент Азербайджана возглавляет женщина, заслуживает одобрения с точки зрения растущей роли женщин в государственном управлении. За время своей деятельности Сахиба Гафарова продемонстрировала превосходное умение председательствовать и смогла создать в парламенте продуктивную рабочую атмосферу.

Проделанная парламентом работа по развитию международных отношений заслуживает особого одобрения. Встреча спикера Сахибы Гафаровой с руководителями делегаций международных парламентских организаций в формате видеоконференции стала важным шагом на пути эффективного установления парламентской дипломатии. Проведенные по инициативе и рекомендациям Сахибы Гафаровой встречи руководителей межпарламентских групп, также можно считать хорошим начинанием в контексте международных отношений".