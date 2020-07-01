Азербайджанское представительство УВКБ ООН изменило процедуру определения статуса беженца

В соответствии с соглашением между Государственной миграционной службой Азербайджана и представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане (УВКБ ООН), организация объявляет о прекращении с 1 июля 2020 года процедуры определения статуса беженца в отношении лиц, обратившихся в Азербайджане за международной защитой, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на представительство УВКБ ООН в Азербайджане.

Поэтому с 1 июля 2020 года ходатайства лиц, обратившихся за убежищем, будут рассматриваться лишь Государственной миграционной службой и национальными судами.

УВКБ ООН больше не будет рассматривать такие ходатайства.

Аналогичным образом, с 1 июля 2020 года УВКБ ООН не будет выдавать документы защиты лицам, обратившимся за убежищем. Эти изменения не окажут никакого отрицательного или обратного влияния на регистрацию и процесс документирования в УВКБ ООН лиц, обратившихся с целью получения убежища в Азербайджане до 1 июля 2020 года.

УВКБ ООН в рамках находящихся в своем распоряжении финансовых ресурсов будет продолжать регулярную деятельность в сфере защиты и оказания помощи соответствующим лицам.