Письма граждан: Господин Президент, мы высоко оцениваем шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать письма от граждан Азербайджана. Они выражают удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента Азербайджана, представляет еще несколько этих благодарственных писем.

Ветеран афганской и карабахской войн из Товузского района Ибрагим Гасанов пишет: "Уважаемый господин Президент, мой сын Гасанов Ниямеддин в настоящее время находится на военной службе в городе Ширван. Иногда я навещаю его. Я принимал участие и в церемонии принятия военной присяги, прошедшей в городе Баку. Считаю своим долгом отметить, что остался очень доволен увиденным в воинских частях. Для солдат созданы прекрасные условия, большое внимание уделяется их учебно-воспитательной работе, здоровью и питанию. Все это очень радует меня, как ветерана карабахской войны. Крепкая дисциплина, созданная великим лидером Гейдаром Алиевым в Азербайджане, благодаря Вам продолжается и сегодня. Господин Президент, поэтому сегодня наша любовь, любовь отцов солдат к Вам и нашему государству безгранична. Уверен, что наши солдаты, служащие в хороших условиях и при надлежащей дисциплине, способны надежно защищать Родину, а также в дальнейшем быть достойными гражданами Азербайджана. Я горжусь этим. Да дарует Аллах Вам много радостных дней!".

От имени жителей села Кенгерли Тертерского района Адалят Нагиев, Ибадет Нагиев, Видади Исмаилов, Буньяд Исмаилов, Нариман Аббасов и Тофиг Заманов пишут: "Уважаемый господин Президент, вода - это жизнь, вода - это богатый урожай. Наши враги, пытаясь нанести нам ущерб и с экономической стороны, не допускают поступления воды из Сарсангского водохранилища в наши хозяйства, пускают воду только зимой, а в период выращивания сельскохозяйственной продукции не дают нам возможность орошать посевные участки. Поэтому в период орошения мы сталкиваемся с большими трудностями. Эти трудности мы преодолеваем благодаря артезианским скважинам, пробурённых согласно Вашим распоряжениям. 3 июня сразу после Вашей поездки в наш район Вы подписали Распоряжение, согласно которому в 18 населенных пунктах началось бурение 21 артезианской скважины. Одна из этих артезианских скважин будет пробурена в нашем селе Кенгерли. С помощью этой скважины мы сможем орошать участок площадью более 60 гектаров. Уважаемый господин Президент, от имени жителей и фермеров нашего села выражаем Вам признательность за то, что несмотря на все трудности в период борьбы против пандемии коронавируса Вы совершили поездку в наш район, подписали Распоряжение, связанное с бурением 21 новой артезианской скважины в нашем районе. Мы гордимся, что у нас есть такой Президент, на которого мы можем опираться в трудные моменты. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью!".

Из Великобритании, города Эдинбург пишет главе государства Фарид Ибрагимов: "Уважаемый господин Президент, известно, что в настоящее время ситуация, царящая из-за пандемии коронавируса, оказывает свое воздействие на всех. Я один из студентов, получающих образование в Великобритании. Срок обучения окончился совсем недавно. Из-за того, что в этот период предоставление стипендий было приостановлено я испытывал финансовые трудности. Я обратился по поводу ухудшения моего финансового положения. Посольство, учитывая ситуацию с безработицей, возникшей в результате пандемии, а также переживаемую нами напряженность, немедленно отреагировало и выручило меня от этих трудностей. Налицо гибкая реакция нашего государства на решение проблем своих граждан в период пандемии. Это происходит благодаря Вашему лидерству, господин Президент. Как молодой гражданин, я благодарю Вас за все это".

Фаиг Шихализаде из села Джиль Лянкяранского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мы высоко оцениваем Ваши усилия, шаги, предпринимаемые Вами по защите здоровья граждан, сохранению стабильности социального положения населения в период пандемии, охватившей весь мир. Как гражданин и работник образования я выражаю Вам глубокую признательность за осуществляемую гибкую деятельность и поручения, данные Вами в период карантина по продолжению деятельности всех сфер, в том числе образования. Верим, что наш народ также будет соблюдать все правила условий пандемии и мы, как государство, достойно преодолеем это тяжелое испытание. Выражаю Вам глубокую признательность за большую работу, осуществляемую в последнее время в области социально-экономического развития регионов и борьбы с коррупцией, желаю Вам новых успехов в неустанной деятельности".

В письме Кенуль Рагимовой из города Сальян говорится: "Дорогой наш Президент, я - учительница полной средней школы номер 4 имени Я.Гасымова города Сальян Рагимова Кенуль Садафар гызы считаю своим долгом выразить Вам признательность. Вы - достойный продолжатель нашего великого лидера. В результате проводимой Вами правильной политики независимый Азербайджан развивается, процветает день ото дня. В каждом уголке Азербайджана осуществляется работа по созиданию и благоустройству, наши города, районы и поселки благоустраиваются, становятся краше. Эти работы по созиданию и благоустройству на высоком уровне осуществляются и в Сальяне. Строятся новые школы, детские сады, старые здания капитально ремонтируются. По Вашему Распоряжению и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в селах Арабгардашбейли, Гызылагадж и Ашагы Кюркенд строятся новые школы, в селе Гарабаглы - новый детский сад, что очень радует нас. Продолжаются меры по благоустройству дорог в селах и поселках. В настоящее время идет работа по асфальтированию дорог в селах Ашагы Кюркенд и Хуршуд. Все это служит созданию комфортных условий для населения Сальяна. Господин Президент, от своего имени, от имени членов моей семьи и родителей выражаю Вам глубокую признательность за всю эту работу, за наши успехи. Мы гордимся Вами. Гордимся, что у нас такой гуманный, справедливый, любящий свой народ как свою семью Президент. Мы всегда молимся за Вас. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Из поселка Зыг Сураханского района Баку пишет Алийулла Гулиев: "Уважаемый господин Президент, как гражданин, сегодня я свидетель процветания Азербайджана с каждым днем. Народ видит и высоко оценивает решительные шаги, предпринимаемые Вами во благо нашего народа. К сожалению, пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не обошла стороной и нашу страну. Были приняты своевременные и продуманные решения для избавления нас от этой беды и все мы должны серьезно относиться к этим решениям. Верю, что если мы будем бороться против пандемии COVID-19 под девизом "Вместе мы сильнее!", то вновь вернемся к здоровой жизни. Хочу также отметить, что в это непростое время Вы, как и всегда, думаете о народе, заботитесь о нем. От имени всего нашего народа выражаю Вам глубокую признательность за это внимание. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!".

Мазан Азимов из города Сиязань пишет: "Уважаемый господин Президент, это благодарственное письмо пишу Вам от имени жителей улицы М.А.Сабира города Сиязань. Мы одобряем меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране. Как во всех регионах Азербайджана, так и в Сиязанском районе предпринимаются необходимые меры. Оказание в период пандемии материальной и моральной помощи, предоставление продуктов питания малообеспеченным семьям, лицам старше 65 лет, гражданам, не имеющим возможности выходить на работу, достойно похвалы. Отрадно, что в такой период продолжается реализация социальных и инфраструктурных проектов. От себя лично и от имени моей семьи и жителей района выражаю Вам признательность за это. Да здравствует независимый Азербайджан и его мудрый и заботливый Президент!".

Айдын Расулов из села Гулебенд Уджарского района пишет: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и нашу страну. И на этот раз, оставаясь верным проводимой политике, наше государство, сохраняющее в центре внимания человеческий фактор, продолжает принимать важные шаги во имя здоровья и безопасности азербайджанского народа. Надеемся, что благодаря этому наша страна преодолеет пандемию с малыми потерями. Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за оперативную работу. Азербайджанские верующие и религиозные деятели, чувствующие Ваше постоянное внимание и заботу как во всех сферах, так и в области религии, соблюдают правила особого режима карантина. Уверены, что эти меры скоро дадут позитивные результаты. Выражаем Вам признательность за заботу о нашем здоровье. Уважаемый господин Президент, к сожалению, некоторые силы, ревностно относящиеся к развитию нашего государства, повышению его международного авторитета, стремятся очернить проводимую работу. Однако эти антинациональные элементы не смогут достичь своих целей. Их провокации всегда терпят крах".

Сабухи Алллахвердиев из Наримановского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, в период распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей весь мир, этой болезнью заразились мои мама, тетя и бабушка. Я очень беспокоился. Однако сейчас все нормально. Ведь члены моей семьи получали лечение и выздоровели в открывшейся по Вашей инициативе и переданной в распоряжение больных коронавирусом "Новой клинике". Это наглядно свидетельствует о Вашей заботе о гражданах страны. В первую очередь, считаю долгом выразить признательность Вам и нашим врачам, достойно обслуживающим членов моей семьи. От имени нашей семьи желаю Вам здоровья и долгой жизни".

Эльхан Рахманов, Васиф Исмаилов, Мубариз Латифов, Азад Ахмедов и Эльшад Рзаев из города Нефтчала пишут: "Уважаемый Президент господин Ильхам Алиев, мы, инвалиды Карабаха, семьи шехидов и ветераны войны в нашем благодарственном письме, адресованном Вам, отмечаем, что во дворе здания, в котором мы живём в городе Нефтчала, проведена работа по благоустройству, полностью очищен большой резервуар для воды, расположенный здесь для удовлетворения потребностей в питьевой воде местных жителей. В связи с временными проблемами была организована регулярная доставка питьевой воды машинами. Нам известно, что эта забота о гражданах исходит из Вашей целенаправленной политики. Мы видим Вашу постоянную заботу о каждом жителе нашей страны. Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за это".

Араз Гахраманов и Мухаммед Ширинов из города Мингячевир пишут: "Уважаемый господин Президент, сдачей в пользование по инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в 1981 году первого энергоблока Азербайджанской ТЭС была заложена основа важного этапа в развитии энергетики республики. Многие годы эта ТЭС является главным источником электроэнергии в нашей страны. Реконструкция этого стратегического объекта согласно Вашим поручениям и рекомендациям радует население страны, в том числе жителей города Мингячевир. В настоящее время работа на Азербайджанской ТЭС проводится на высоком уровне. Жители города Мингячевир выражают Вам глубокую признательность за реконструкцию станции в современном стиле, украсившую общую панораму нашего прекрасного города. Надеемся, что под Вашим руководством будущее Азербайджана будет ещё более прекрасным. Желаем Вам здоровья, новых успехов в работе".

Байрам Исмаилов из Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы наш Президент, всегда находящийся рядом с нами на пути к успеху, помогающий нам в любых трудностях. За несколько месяцев распространения пандемии COVID-19 в мире многое изменилось. В такое время Вы доказали, что всегда находитесь рядом с народом. Хотел бы отметить, что мы полностью поддерживаем принимаемые Вами превентивные меры. Наше государство под Вашим руководством успешно справляется с обязанностью по защите наших граждан. Выражаем Вам глубокую признательность за это. Большое спасибо. Азербайджанский народ всегда рядом со своим Президентом".

Амин Гулиев из города Ширван пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за заботу об азербайджанском народе. Мы видим Вас, как знаменосца и спасителя нашей страны от пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Под Вашим руководством наш народ достойно преодолел многие испытания. Верим, что скоро преодолеем и эту беду. Господин Президент, одним из шагов, предпринятых Вами по защите азербайджанской молодежи, является решение оставаться дома и продолжать обучение. Это свидетельствует о Вашей самоотверженности, проявленной во имя сохранения здоровья молодых азербайджанцев. Ваш призыв "Мы сильны вместе!" привнес новые оттенки в солидарность, единство нашего народа. Иншаллах, благодаря этой силе мы преодолеем и коронавирус. Уважаемый Президент, от имени молодежи города Ширван выражаем Вам глубокую признательность, и отмечаем, что мы приветствуем каждый предпринимаемый Вами шаг".

Учитель Эльнара Худавердиева из города Сумгайыт пишет: "Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и нашу страну. Неоспоримо, что пандемия нанесла серьезный урон нашей стране, народу. Вы приняли многочисленные решения по предотвращению распространения в нашей стране пандемии COVID-19, предприняли шаги по сохранению здоровья и социальной защиты населения. Хотя с марта в учебных заведениях приостановлен образовательный процесс, продолжались виртуальные занятия, и мы, учителя, постоянно были на связи с учениками и дистанционно занимались с ними. Сейчас мы с нетерпением ждем начала нового учебного года, определяем направления деятельности в постпандемический период. Верим, что и впредь в результате Вашей заботы об учителях и образовании отчётливо проявится развитие в этой сфере".

Гаджи Алиев из Наримановского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, как и каждый гражданин Азербайджана мы высоко ценим Вашу деятельность и деятельность уважаемого Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Мы гордимся Вами за предпринятые Вами превентивные меры по предотвращению распространения пандемии COVID-19 в нашей стране, и борьбу, которую Вы продолжаете сегодня. Молим Аллаха ниспослать крепкое здоровье Вам и Вашей семье, выражаем признательность за то, что всегда думаете о нас. Да хранит Вас Аллах! Мы сильны вместе!".