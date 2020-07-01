Гюльнара Мамедзаде: Армянские пикники в оккупированной Шуше не способствуют переговорному процессу

Интервью заместителя генерального директора Trend, замдиректора Baku Network Гюльнары Мамедзаде российскому Федеральному агентству новостей (riafan.ru) по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.

- Как Вы оцениваете встречу?

- Прежде всего, как протокольную, необходимую для поддержания видимости ведения переговорного процесса. Те тезисы, которые выдаются в публичное поле по итогам мидовских встреч, не имеют практического применения, учитывая неизменную полярность позиций сторон. Однако сопредседатели в очередной раз рекомендовали сторонам конфликта "поддерживать атмосферу, способствующую миру и содержательным переговорам по карабахскому урегулированию".

В этой связи хотелось бы задать вопрос армянской стороне, или тем же странам-сопредседателям МГ ОБСЕ, учитывая почти тридцатилетний период их посреднической деятельности: насколько "способствуют миру" и "содержательным переговорам" категорические заявления политического руководства Армении о "невозможности территориальных уступок", или их демонстративно-провокационные пикники в оккупированной Шуше, или ведение незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана?

Эти действия Еревана носят открыто провокационный характер, вызывая на соответствующую ответную реакцию Азербайджан. Создается впечатление, что действующее руководство Армении целенаправленно провоцирует Азербайджан, поскольку возобновление военных действий может отвечать внутриполитическим задачам Никола Пашияна, а также может предоставить Еревану повод переключить в международном поле обвинения с Армении на Азербайджан.

Вызывает удивление, что армянские политики и СМИ называют Азербайджан "агрессором", тогда как это Армения удерживает под оккупацией более 20% территорий Азербайджана. Вызывает также удивление, что армянская сторона апеллирует категориями "армянские государства" - наверное, это беспрецедентный в мировой практике случай. Генерирование подобных мыслеформ в армянском обществе - это неадекватность или сознательная трансформация реальности?

Более того, если армянская сторона отказывается от "территориальных уступок" в переговорном процессе, то сам этот подход уже обнуляет переговорный процесс как таковой. В чем его смысл, если нет предмета переговоров? Определение "уступки" также не отражает реальности: Азербайджан ждет от Армении конструктивного подхода в том, чтобы вернуть на основе политического диалога, не прибегая к войне, те территории, которые, согласно международному праву, принадлежат Азербайджану. Армяно-азербайджанский конфликт наносит катастрофический ущерб обоим народам - и моральный, и экономический. Соответственно, разблокирование конфликта и экономических коммуникаций существенно повлияет и на внутриполитические, экономические реалии в обеих странах. В большей степени в Армении, учитывая экономическую зажатость этой страны в условиях конфликта.

Но сегодня, так или иначе, по итогам встреч каждая из сторон артикулирует внутренней аудитории свою интерпретацию переговоров, с учетом общественных настроений и рисков для действующей власти, в частности, в Армении, где по всем критериям наращиваются тенденции обострения внутриполитического кризиса. При этом не исключается, что в кулуарном формате стороны проявляют больше компромисса, нежели демонстрируют во внешнее поле. Поскольку узконациональные подходы перестают работать в прежнем ключе, начинают доминировать глобальные тренды, и это может в будущем повлиять на ситуацию в регионе и дальнейшее развитие процессов вокруг армяно-азербайджанского конфликта. Посвященные политики это прекрасно понимают. Однако пока сложно прогнозировать, каким путем Армению подведут к компромиссу - военным или политическим. При этом факт оккупации так или иначе должен уйти в прошлое. - Как смотрите на перспективу решения военного конфликта? Насколько это реальный сценарий по-Вашему?