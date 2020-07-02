Диаспора окончательно отказалась от Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потерпел очередной провал. На этот раз "красную карточку" ему показала диаспора.

В конце минувшей недели перед зданием мэрии Глендейла состоялся митинг в поддержку действий Никола Пашиняна в Армении, в котором приняли участие всего 10 человек. Свидетелем позорной сцены стал проживающий в Глендейле политический аналитик Роберт Маргареан. На своей странице в Facebook он выставил видео этого унылого мероприятия.

В комментарии армянским СМИ Маргарян сказал, что причиной такого отношения стало разочарование, пришедшее на смену энтузиазму. ''Как и в Армении, так и за рубежом разочарование очевидно'', - сказал он. Аналитик признался, что не знает армян диаспоры, которые откликнулись бы на призыв Пашиняна вернуться в Армению и остаться там. А если таковые имеются, то их никак не может быть много.

''Не помню, когда в последний раз глава государства общался с главой другой страны. Было совершено два визита в Соединенные Штаты, но до сих пор не проводилось никаких встреч на высоком уровне. Европейские визиты, как правило, носили рабочий характер. Если мне не изменяет память, за два года было только два официальных визита. Один в Иран, а другой в Сингапур'', - сказал Маргареан.

Тяжелое поражение власти Армении потерпели и в борьбе с коронавирусом. Почти все их шаги были опоздавшими, констатировал аналитик.

Отметим, что интерес к Армении в диаспоре всегда был низким, о чем говорят жалкие результаты вымученных телемарафонов в пользу оккупированного Карабаха. Диаспоре нет дела до Армении и ее забот. Руководители Армении также никогда не принимались в США на высоком уровне, а при Пашиняне остатки авторитета этой страны упали до нуля.

Несмотря на то, что Никол Пашинян называл себя лидером мирового армянства, соплеменники отказались признавать его в этом статусе. Что ярко продемонстрировал прошлогодний митинг в Лос-Анджелесе. В сентябре прошлого года Пашинян отправился в США, где намеревался провести многомиллионный митинг. Ожидалось, что армяне со вей страны примчатся в Лос-Аджелес для того, чтобы лицезреть его с семейством. Но в "столице диаспоры" к визиту премьер-министра Армении не проявили большого интереса. Из полумиллионной местной общины едва удалось наскрести пару десятков, да и те пришли больше послушать концерт, чем посмотреть на бородатого дяденьку. Проигнорировали митинг Пашиняна и лоббисты - из десятков приглашенных пришел только Адам Шифф...

Зульфугар Ибрагимов