В Армении исчезла женщина, скончавшаяся от коронавируса

Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила на своей странице в Facebook о том, что исчезло тело бабушки жительницы Гюмри Мариам Малхасян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армняские СМИ, она обратилась к коменданту на период ЧП и вице-премьеру Армении Тиграну Авиняну и министру здравоохранения с вопросом, где искать тело скончавшейся бабушки.

"Мне написала и позвонила Мариам Малхасян из Гюмри, которая рассказала, что утром 29-го июня в клинике "Грикор Лусаворич" скончалась ее бабушка, но они до сих пор не могут найти ее тело. Мне показалось, что она неудачно пошутила", - написала Зограбян, назвав случившееся "позором".

По ее словам, родственникам сообщили, что они могут получить тело в анатомическом театре города Абовян. Но его там обнаружить не удалось. Родные обратились в комендатуру, откуда их направили в Министерство здравоохранения, но их перенаправили в комендатуру. Не помогло даже обращение в полицию.

"Родственникам удалось выяснить из других источников, что санитар неправильно прочел имя и фамилию бабушки и тело, по всей видимости, получили и похоронили совсем другие люди", - написала Зограбян.