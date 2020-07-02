Бахар Мурадова: В муниципалитетах Азербайджана важно создать гендерные комиссии

Муниципалитеты должны строить свою работу, учитывая удовлетворение нужд и интересов населения, их мнения и позиции.

Об этом в ходе видеоконференции на тему "Политика гендерного равенства в местном самоуправлении" сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, с этой точки зрения создание гендерных комиссий в органах местного самоуправления, или установлению ответственных лиц по гендерным вопросам очень важно, и внесет свой положительный вклад.

Мурадова отметила, что благодаря многогранной работе сегодня азербайджанские женщины занимают важные посты в области принятия решений и управления. В последних муниципальных выборах, проведенных в 2019 году, членами муниципалитетов были избраны 39 процентов женщин, что еще раз доказывает успешное продвижение в этом направлении.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, что одним из особых моментов является самоутверждение женщин в работе муниципалитетов. Иногда, несмотря на избрание женщин в органы местного самоуправления, они не обладают достаточными знаниями и опытом, что мешает им работать: "Очень важно, чтобы наши женщины реализовали свои возможности и умения, проводили качественную работу".

Председатель парламентского комитета по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов отметил, что наряду с увеличением числа женщин в прошлогодних выборах, 90 процентов их имеют высшее образование, что положительно проявится в их дальнейшей работе.