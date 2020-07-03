Сильный Азербайджан не дает покоя некоторым силам

Несправедливые подходы, к сожалению, остаются в тренде в современном мире. Коррективы в эту ситуацию бывают недолгими и редкими. В основном же мировое общественное мнение формируется на основе подходов влиятельных государств и объединений, либо в зависимости от обстоятельств и политического заказа. И в том, и в другом случае и речи не может быть о справедливости и объективности.

На основе таких подходов, как правило, строятся отчеты разнообразных международных организаций. Иногда эти отчеты и рейтинги просто поражают. Взять хотя бы рейтинг экономической свободы, опубликованный на минувшей неделе, в котором Армения резко подскочила, опередив многие серьезные страны. Откуда составители рейтинга брали данные, на чем основывались - непонятно.

Но перейдем к Азербайджану.

Проблема в том, что размещая в своих отчетах и рейтингах Азербайджан, некоторые международные организации исходят не из реалий страны, с которой эксперты этих структур могут быть совсем не знакомы. Сведения собираются не из официальных источников, за основу берется мнение оппозиционных политических партий и активистов, различных НПО, критикующих власти. Объективной картины таким путем составить невозможно, тем не менее, результат выдается за истину в последней инстанции.

Как правило, НПО и оппозиционные структуры финансируются западными кругами, соответственно, проводимая ими линия должна соответствовать ценностям европейских и американских НПО. С этой же точки зрения рассматривается ситуация в той или иной стране международными организациями - то есть определяется, соответствует она западным ценностям и представлениям или нет. Если не соответствует, значит, страна записывается в нарушители прав человека и так далее. Никакие нюансы и собственно интересы осуждаемой страны в расчет не принимаются.

Особенно ярко проявляется это несоответствие в докладах, касающихся прав человека, демократии и религиозных свобод. Все критикуемые страны, что называется, стригутся под одну гребенку. Не учитываются геостратегическое их расположение, интересы их национальной безопасности. Ситуация подстраивается под западные ценности и трактуется исключительно в том ключе, в каком подается национальными НПО и оппозицией. При этом, выбранные в члены фокус-группы структуры и СМИ нередко базируются за рубежом и осуществляют деятельность, оплачиваемую глобальными фондами. Это нонсенс, когда мнение о стране составляется путем опроса некомпетентных лиц и организаций, работающих за ее пределами.

Возьмем, например, неадекватное восприятие международными организациями, западными НПО и так называемыми правозащитными структурами ситуации с религиозной свободой. Азербайджан в подобных рейтингах и отчетах часто помещается в число "несвободных" стран. Это не может не возмущать, потому что в нашей стране полностью обеспечена свобода вероисповедания, и кто утверждает обратное, кривит душой и идет против совести. Сидящие за границей оппозиционные активисты и демагоги готовы назвать "узниками совести" экстремистов, лишь бы очернить свою родину, и именно их мнение принимается за основу.

Вспомним беспорядки, организованные религиозными экстремистами в бакинском поселке Нардаран в ноябре 2015 года. Готовившие теракты лица включаются в списки "узников совести", а вынесенные им приговоры расцениваются как "репрессии". Причисление преступников к политзаключенным не вмещается ни в какие рамки. Западный мир должен благодарить азербайджанские власти за то, что те быстро и четко была пресечена попытка создания еще одного очага напряженности. У экстремистов в результате полицейской спецоперации был изъят целый арсенал, ими планировались вооруженные акции, дестабилизация ситуации в столице и в стране. А чем чревата дестабилизация в Азербайджане для региона и даже более широкого географического пространства, думается, объяснять не нужно.

Обезвреживание группировки отвечало интересам безопасности Азербайджана. Да и не только Азербайджана. Ведь экстремизм, как известно, не знает границ. Не случайно в свое время США приняли оперативные меры против радикальных террористических организаций, в том числе "Исламского государства", РПК и других. К этой деятельности присоединилась и Европа. Но почему-то западный мир отказывает Азербайджану в его праве защищать свою национальную безопасность и не миндальничать с террористами. Что происходит в результате заигрывания с бандитами, можно видеть на примере кровавых терактов и религиозных столкновений в других странах.

Как якобы нарушение прав и свобод трактуется в западных отчетах запрет на бесконтрольный ввоз в страну религиозной литературы. Хотя запрет этот абсолютно правильный и уместный.

Одним словом, все "минусы" и "неуды", которые выставляются нашей стране в докладах и рейтингах западных структур, эфемерны и не основаны на реалиях. Чтобы понять суть, составители докладов и рейтингов должны изменить подходы. В первую очередь - черпать информацию не только из неправительственных источников и так называемой "политической эмиграции", а больше обращаться к государственным ресурсам, проникать в глубину вопроса, с уважением относиться к законам и интересам критикуемых стран.

Насколько в этом случае повысилось бы доверие к этим рейтингам и докладам. Пока же не изменена методология, пока работают двойные стандарты, публикуемые материалы будут оставаться заказными и не отражающими реальной ситуации. А эти подходы сл справедливостью и объективностью никак не сочетаются.

Зульфугар Ибрагимов