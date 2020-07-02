Армяне учинили пожар на оккупированных азербайджанских территориях

ВС Армении устроили поджог на оккупированных азербайджанских территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар учинен на территории оккупированного села Шахбулаг Агдамского района.

Дым от огня виден в населенных пунктах вблизи линии фронта.