https://news.day.az/politics/1249990.html Армяне учинили пожар на оккупированных азербайджанских территориях
Армяне учинили пожар на оккупированных азербайджанских территориях
ВС Армении устроили поджог на оккупированных азербайджанских территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар учинен на территории оккупированного села Шахбулаг Агдамского района.
Дым от огня виден в населенных пунктах вблизи линии фронта.
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