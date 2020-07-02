https://news.day.az/politics/1250002.html Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана - ФОТО
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана - ФОТО
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, сообщает в четерг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
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