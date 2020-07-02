Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, сообщает в четерг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.