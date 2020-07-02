https://news.day.az/politics/1250003.html Делегация Милли Меджлиса в ПАСЕ провела заседание в формате видеоконференции
Делегация Милли Меджлиса в ПАСЕ провела заседание в формате видеоконференции
Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на парламент Азербайджана.
В мероприятии приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и постпред Азербайджана в Совете Европы Фахраддин Исмайлов.
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