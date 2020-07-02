Президент Ильхам Алиев: Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура

Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи посредством видеоконференции с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"В 2018 году был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. В будущем возможности порта могут быть увеличены до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов.

"На функционирующем в Азербайджане современном судостроительном заводе с 2013 года по настоящее время были построены 10 судов, осуществлен ремонт 140 судов и платформ. В настоящее время на заводе продолжается строительство 2 РоПакс паромов и 3 нефтяных танкеров. На 2021 год предусмотрено строительство дополнительных судов. Эти суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспийскому морю. Одновременно Азербайджан придает большое значение развитию автомобильных дорог. В последние 16 лет в Азербайджане проложено 16 тысяч километров автодорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В Азербайджане построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в 2017 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

"Считаю это историческим событием. Не случайно эту дорогу называют "Железный шелковый путь". Этот проект соединяет континенты. Азербайджан как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. Объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Обновляется железнодорожная инфраструктура внутри страны. В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занимает 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом, в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад.

"В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов.

"Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциум, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту", - добавил Президент Ильхам Алиев.