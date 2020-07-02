Президент Ильхам Алиев: Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы

Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи посредством видеоконференции с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Уважаемый Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.Уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сердечно приветствую вас и выражаю удовлетворение участием в сегодняшней трехсторонней встрече. Благодарю Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани за инициативу проведения трехсторонней встречи. Эта встреча полезна с точки зрения обсуждения нынешнего состояния и дальнейшего развития нашего сотрудничества", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы.

"Многочисленные взаимные визиты на уровне глав государств, наши встречи в рамках международных мероприятий внесли важный вклад в развитие этих связей.Азербайджан с 2002 года участвует в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане. Мы внесли вклад в установление мира и стабильности в Афганистане обеспечением военной силы, мультимодального транзита, обучения и финансовой помощи. Число миротворцев Азербайджана в миссии "Решительная поддержка" было увеличено в 2018 году на 30 процентов и доведено до 120 человек. Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура. В 2018 году был сдан в эксплуатацию Алятский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. В будущем возможности порта могут быть увеличены до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов.

"На функционирующем в Азербайджане современном судостроительном заводе с 2013 года по настоящее время были построены 10 судов, осуществлен ремонт 140 судов и платформ. В настоящее время на заводе продолжается строительство 2 РоПакс паромов и 3 нефтяных танкеров. На 2021 год предусмотрено строительство дополнительных судов. Эти суда послужат увеличению грузоперевозок по Каспийскому морю", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, одновременно Азербайджан придает большое значение развитию автомобильных дорог.

"В последние 16 лет в Азербайджане проложено 16 тысяч километров автодорог. В последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог находится на 27-м месте. В Азербайджане построено 6 международных аэропортов. По эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире.В 2017 году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Считаю это историческим событием. Не случайно эту дорогу называют "Железный шелковый путь". Этот проект соединяет континенты. Азербайджан как страна, расположенная между Азией и Европой, вносит большой вклад в транспортно-логистическую сферу на евразийском пространстве. Объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что обновляется железнодорожная инфраструктура внутри страны.

"В последнем отчете Давосского экономического форума Азербайджан занимает 11-е место в мире по эффективности железных дорог. В целом, в отчете Давосского форума Азербайджан находится на 34-м месте в мире по уровню транспортной инфраструктуры", - добавил Президент Ильхам Алиев.