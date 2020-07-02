Президент Ильхам Алиев: Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии

Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи посредством видеоконференции с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Уже полностью функционирует транспортный коридор Восток-Запад. В 2019 году по этому коридору было перевезено 8,7 миллиона тонн грузов. В первые четыре месяца нынешнего года эта цифра уже достигла 3 миллионов тонн. Азербайджан также является активным участником транспортного коридора Север-Юг. В азербайджанском сегменте коридора все работы завершены. Посредством этого коридора в прошлом году было перевезено 2,1 миллиона тонн, а за четыре месяца нынешнего года 800 тысяч тонн грузов. В рамках транспортного коридора Восток-Запад Азербайджан добился положительных результатов в сотрудничестве с Афганистаном и Туркменистаном. 9 из 21 документа, подписанного в ходе моего официального визита в Туркменистан в ноябре 2018 года, касаются транспортного сектора. В первом полугодии 2020 года в Алятском международном морском торговом порту в направлении Туркменистана и обратно было перевалено более 1,5 миллиона тонн грузов. Это на 28 процентов больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Объем переваленных сухих грузов вырос в 7,7 раза и составил более 370 тысяч тонн. Туркменская сторона приглашена к участию в консорциум, который будет создан для управления терминалом удобрений, намеченным для строительства в порту", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, после соединения в 2018 году маршрута Лапис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс грузы из Афганистана стали перевозиться из Туркменистана в Азербайджан и далее в западном направлении.

"Первый экспериментальный груз, отправленный в декабре 2018 года из Афганистана, в течение 12 дней был доставлен в бакинский порт. В январе-мае нынешнего года через Азербайджан в направлении Афганистана и обратно было перевезено 55,5 тысячи тонн грузов. В указанный период Азербайджан доставил транспортными самолетами в Афганистан 12 тысяч тонн грузов, принадлежащих нашей и другим странам. Азербайджан утвердил себя на мировой арене как надежная транзитная страна. Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с Афганистаном и Туркменистаном также в многостороннем формате.

"В рамках международных организаций наши страны всегда поддерживают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга. Коронавирус, превратившийся в самую актуальную проблему нынешнего времени, привел к трагическим последствиям в мире. В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций. Несмотря на негативные последствия пандемии, Азербайджан принял дополнительные меры по перевозке транзитных грузов. По транспортному коридору Восток-Запад непрерывно осуществляются международные грузоперевозки", - добавил Президент Ильхам Алиев.